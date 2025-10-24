Coșul de cumpărături se scumpește anual, iar veniturile românilor iar nu țin pasul. De ce nu scăpăm de acest „blestem” nici în 2026

Coșul de cumpărături al românilor devine mai scump de la an la an, iar veniturile acestora nu țin pasul. FOTO / Pixabay

Costul coșului de consum pentru ca o familie cu doi adulți și doi copii să aibă un trai decent în România a crescut în 2025 până la 11.370 lei pe lună, potrivit unui studiu realizat de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România.

Acest cost este în creștere însă de la an la an, după cum arată datele aceleiași fundații, în 2024 acesta crescând cu 4,7% faţă de 2023 și cu nu mai puțin de 15,2% în 2023 față de 2022.

De această tendință românii nu par să scape însă nici la anul având în vedere că măsurile fiscale adoptate în prezent vor produce efecte inclusiv în 2026, iar acestea vor influența prețul coșului minim, după cum a arătat pentru Ziare.com auditoarea financiară Dr. Kristine Bago.

Impozitul pe dividende și noua impozitare a microîntreprinderilor se vor regăsi în coșul de consum

„Modificările din prețul coșului de consum al oricărei familii sunt și vor fi suma tuturor modificărilor fiscale ce au avut loc în acest an”, a arătat aceasta, care a explicat apoi, pe rând, măsurile fiscale care vor avea impact asupra coșului de consum anul viitor.

Astfel, specialista a început cu modificarea TVA, explicând că atunci când ai chiar și doi sau trei lei în plus în fiecare zi pe care îi cheltui în fiecare acțiune comercială pe care o faci, cu alte cuvinte atunci când plătești mâncarea, cheltuielile la bloc, benzina etc., toate acestea se adună, iar dacă faci un calcul la finalul lunii înseamnă foarte mult.

Apoi, Kristine Bago a arătat și faptul că toate dividendele distribuite în 2026 vor fi impozitate cu 16%, explicând că și această taxă se va răsfrânge în produsele și serviciile pe care noi le cumpărăm, pentru că nu e ca și cum antreprenorul ar zice „mai bine pierd eu 6% din buzunarul meu și mențin prețurile la fel”.

„O altă modificare importantă este că la persoanele juridice aveam un plafon anul trecut pentru microîntreprinderi de 500.000 de euro, dar s-a tăiat la jumătate, cât avem acum. Iar de la anul se mai scad încă 150.000 de euro și vor putea fi microîntreprinderi doar cei cu sub 100.000 de euro cifră de afaceri. Practic, transformându-se în companii plătitoare de impozit pe profit, înseamnă că acea taxare de 16% impozit pe profit se va răsfrânge în costul bunurilor și al serviciilor”, explică Kristine Bago.

Cu alte cuvinte, continuă aceasta, prețul bunurilor și al serviciilor va crește cu diferența, adică ori cu 15% pentru cei care aveau impozitare de 1%, ori cu 13% pentru cei care aveau 3%.

Iar ca să ne imaginăm ce înseamnă acest lucru ca cifre, mai spune auditoarea financiară, trebuie spus că la începutul anului 2025 aveam 500.250 de firme încadrate la microîntreprinderi, dintre care 357.450 erau active, deci cu siguranță făceau bunuri și servicii.

„Deci vă dați seama, toți aceștia vor veni și, pe lângă TVA, vor mai crește cu 13 sau 15% prețurile produselor sau ale serviciilor lor”, explică Kristine Bago.

În 2026 urmează scumpiri „moderate, dat tot scumpiri”. Exemplu de calcul pentru coșul de anul viitor

Pe de altă parte, după cum a arătat și consultantul de business Florin Leucă pentru Ziare.com, coșul minim pentru un trai decent a ajuns în 2025 la 11.370 lei/lună pentru o familie cu doi adulți și doi copii, din 2022 în 2023 crescând cu 15,2%, din 2023 în 2024 cu 4,7%, iar acum cu 8,8% față de anul trecut, explicând care sunt motivele pentru care se întâmplă acest lucru.

Astfel, spune acesta, inflația nu a dispărut și chiar dacă vorbim mai rar despre ea în spațiul public, inflația anuală rămâne la aproape 10%.

Totodată, adaugă acesta, prețul alimentelor s-a mai stabilizat, dar prețurile locuințelor și ale serviciilor au crescut. Astfel, în 2025, cheltuielile legate de locuință (utilități, întreținere, chirie) au crescut cu peste 22%. Mai mult, arată Florin Leucă, liberalizarea pieței energetice și faptul că piața imobiliară păstrează prețurile pentru locuințe sus s-au concretizat în aceste scumpiri.

„Lanțurile de aprovizionare încă suferă după șocurile pandemiei și războaielor regionale. Criza din Marea Roșie a prelungit rutele comerciale navale cu peste 10 zile și a crescut costurile de transport cu aproximativ 1 milion de dolari per voiaj între Asia și Europa. La acestea se adaugă tensiunile economice și tarifare dintre SUA și China, războiul din Ucraina, sancțiunile comerciale îndreptate împotriva Rusiei și volatilitatea de pe piața energetică globală, toate contribuind la creșterea prețurilor”, arată Florin Leucă.

Totodată, însă, acesta mai indică un aspect important și anume că veniturile românilor cresc, dar într-un ritm prea lent, în condițiile în care salariul minim pe economie a urcat la 4.050 lei brut de la 1 ianuarie 2025, dar, în același timp, coșul minim pentru un adult singur a ajuns la peste 4.300 lei, ceea ce înseamnă că mulți români muncesc în continuare fără a avea șansa la un trai decent.

Cât despre previziunile pentru 2026, consultantul de business spune că urmează scumpiri mai moderate, dar tot scumpiri.

Astfel, arată acesta, în 2026, inflația ar trebui să se tempereze, însă costurile cu asigurarea unei locuințe și serviciile vor continua să crească peste medie.

Prin urmare, spune acesta, pe baza datelor actuale și a prezumțiilor de lucru de mai sus, avem următoarele scenarii posibile pentru valoarea coșului minim:

- Scenariu cel mai probabil, moderat: o scumpire de + 6-7% ⇒ 12.050 - 12.170 lei /familie cu doi adulți și doi copii

- Optimist: + 4–5% ⇒ 11.800 - 11.900 lei

- Pesimist (energie mai scumpă, instabilitate geopolitică accentuată, crize politice): + 8-10% ⇒ 12.300 - 12.500 lei

Astfel, concluzionează acesta, nici anul viitor nu va fi unul fără provocări, dar ritmul scumpirilor ar putea fi ceva mai lent dacă prețul energiei se stabilizează după actuala liberalizare a pieței, dacă inflația generală continuă să coboare și situația geopolitică regională rămâne la fel sau se îmbunătățește.

