„Oamenii vor închide tot și vor pune mai multe haine pe ei”. Un fost director RADET avertizează că toate costurile vor sări în aer la iarnă, inclusiv întreținerea

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 14:48
Un fost director RADET avertizează că costurile vieții vor sări în aer pentru români în această iarnă. FOTO Pexels

Bucureștenii vor plăti cele mai ridicate costuri de întreținere din ultimele trei decenii și jumătate în iarna ce vine, avertizează Radu Opaina, expert în domeniul proprietății comune și fost director al RADET.

Pragul de 1.000 de lei pentru întreținerea lunară va fi atins încă din noiembrie pentru apartamente de trei camere cu două-trei persoane, susține specialistul, conform bugetul.ro. „Totul s-a scumpit deja - apa rece, energia electrică, gunoiul, plus TVA-ul. În aceste condiții, listele de întreținere vor consemna valori în jurul pragului de 1.000 de lei", a declarat Opaina.

„E greu să-mi imaginez cât de cât cum va arăta tabloul general al situației la finele lui noiembrie sau la început de decembrie, dacă acum, la finele verii e atât de sumbru. Nu avem niciun indiciu care să ne ofere o brumă de speranță. Nu-mi amintesc să ne mai fi confruntat vreodată cu o situație la fel de grea”, declară acesta.

@radu.opaina Trebuie neapărat să nu ne mai complicăm viața cu lucruri care nu își au rostul 👌🏻 #blocuri #proprietate #societate #bani #normalitate ♬ original sound - Radu Opaina

Expertul se arată pesimist și spune că românii vor fi nevoiți să „intre în hibernare", închizând căldura și alte utilități pentru a face economii.

„Reacțiile omului vor fi să închidă tot ce se poate închide și să pună mai multe haine peste el", a explicat acesta pentru bugetul.ro.

Opaina face distincția față de perioada comunistă: „Atunci era o raționalizare voită de către stat, acum va fi una naturală, dorită de consumator, de frica banilor pe care nu-i vom avea".

