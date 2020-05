BERD: PIB-ul Romaniei va scadea cu 4% in 2020. Picaj de peste 7% fata de ultima estimare

In Romania, cheltuielile cu mancarea reprezinta 25%, cea mai mare pondere din UE

Cum ne-a afectat economic criza din Italia

Crestere de 4% in 2021

Conform celor mai recente previziuni ale BERD, economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o. Pentru 2021, BERD se asteapta la o expansiune de 4% a PIB-ului Romaniei.Economia romaneasca a continuat ritmul robust de crestere in 2019, de 4,1%, datorita consumului privat, sprijinit de politica fiscala pro-ciclica, inclusiv majorarea pensiilor si a salariilor in sistemului public. Ca rezultat, deficitul bugetar a crescut, ajungand la 4,6% din PIB in 2019, dar datoria guvernamentala a ramas la un nivel moderat, de 35% din PIB la finele anului trecut, se arata in raport.Pentru 2020, BERD estimeaza un declin al PIB-ului de 4%, presupunand o incetinire semnificativa a epidemiei de coronavirus din trimestrul doi, cu toate restrictiile ridicate.Starea de urgenta introdusa la mijlocul lunii martie reduce consumul privat, dar impactul ar putea fi compensat intr-o oarecare masura de cresterea cheltuielilor cu alimentele, care reprezinta 25% din totalul cheltuielilor, cel mai ridicat procentaj din UE, se arata in raport.Investitiile sunt in scadere din cauza incertitudinilor si a turbulentelor de pe piete, presiunile asupra lichiditatilor si intreruperea lanturilor de aprovizionare putand sa afecteze proiectele aflate in derulare, apreciaza BERD.Desi Romania este mai putin dependenta de comertul international comparativ cu alte membre UE din regiune, exporturile de bunuri (care reprezinta aproximativ 33% din PIB) au fost afectate, in special din cauza expunerii semnificative la economia italiana, care a suferit de pe urma pandemiei, in conditiile in careMai mult,, se arata in raport.Autoritatile au adoptat un pachet de stimulare fiscala, de aproximativ 3% din PIB, menit sa injecteze lichiditate suplimentara si sa evite concedierile. Totusi, adoptarea unor masuri suplimentare ar putea fi limitata in contextul pozitiei fiscale, cu o tinta de deficit bugetar de 6,7% din PIB in 2020 in bugetul revizuit, considera BERD.Perspectiva ratingului suveran al Romaniei a fost inrautatita de principalele agentii de evaluare financiara. Ca parte a raspunsului la criza, BNR a relaxat politica monetara si a inceput sa cumpere datoria publica.In 2021, sectorul privat ar urma sa-si revina si sa conduca redresarea, economia romaneasca urmand sa inregistreze o crestere de 4%, estimeaza institutia financiara internationala.Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a fost infiintata in 1991 pentru a investi in fostele state din blocul comunist si a le ajuta sa faca tranzitia la economia de piata. In ultimii ani, BERD a inceput sa-si reorienteze atentia dinspre fostul bloc sovietic spre Africa de Nord si Orientul Mijociu.BERD este principalul investitor institutional din Romania, avand investitii de peste 8,6 miliarde de euro. In 2019, Banca a investit si finantat 22 de proiecte in diferite sectoare ale economiei romanesti in valoare totala de peste 372 de milioane de euro.Si Comisia Europeana si-a inrautatit estimarile privind economia romaneasca in acest an si a previzionat ca Romania va inregistra o scadere semnificativa, de 6% , dupa mai multi ani de crestere robusta, in timp ce deficitul guvernamental este preconizat sa ajunga pana la 9,2% din PIB in acest an.Potrivit previziunilor economice de primavara, publicate pe 6 mai de Comisia Europeana (CE), pentru 2021, economia Romaniei isi va reveni, chiar daca nu la nivelul de dinaintea crizei, gratie unui avans de 4,2%.La randul sau, Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, in contextul pandemiei de coronavirus, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat la jumatatea lunii aprilie de institutia financiara internationala.Daca in luna octombrie a anului trecut FMI estima ca Romania va inregistra in 2020 un avans de 3,5%, conform noilor previziuni institutia financiara internationala se asteapta ca economia romaneasca sa inregistreze o contractie de 5% in 2020, urmand sa isi revina in 2021, cand va inregistra un avans de 3,9%.Noile estimari ale FMI sunt mult mai pesimiste decat cele ale Bancii Mondiale, care, cu o saptamana inainte, prognoza ca Romania va inregistra o crestere economica de 0,3% in 2020, fata de un avans de 3,8% cat estima in urma cu trei luni. Banca Mondiala mizeaza si ea pe o revenire pana la 4,4% in 2021.