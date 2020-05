Ce s-a intamplat cu economia Suediei, care a ales o alta cale de a gestiona pandemia

Ziare.

Biroul de statistica al tarii a anuntat o crestere anuala de 0,4% a produsului intern brut in primul trimestru din 2020, relateaza CNBC De asemenea, PIB -ul a crescut cu 0,1% fata de ultimele trei luni ale anului trecut.Economistii Reuters se asteptau la o contractie de 0,6%, mai precizeaza sursa citata.Acestia sunt de parere ca Suedia nu va putea evita totusi recesiunea in 2020, dar aceasta va fi mai putin abrupta comparativ cu alte tari.Guvernul suedez le-a recomandat cetatenilor sa stea in casa si sa lucreze de acasa, daca acest lucru este posibil, dar, desi a adoptat unele masuri de distantare sociala, barurile si restaurantele au ramas deschise, iar elevii sub 16 ani au continuat sa mearga la scoala - o strategie menita sa construiasca imunitatea in grup.Suedia are cea mai mare rata de deces prin coronavirus din lume. Tara a raportat pana in prezent 35.727 de cazuri de coronavirus si 4.266 de decese - mai multe decat Finlanda, Danemarca, Norvegia si Islanda la un loc.C.S.