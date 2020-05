Citu: Pericolul cel mai mare pentru economie vine din Parlament. Proiectele populiste pot arunca Romania in haos

Ziare.

Citu afirma ca urmeaza luni dificile pentru economie, dar anunta ca vor fi luate toate masurle pentru a diminua efectul crizei pandemiei asupra cetatenilor si firmelor.Ministrul Finantelor, Florin Citu, a postat, duminica, un mesaj pe Facebok intitulat "Despre cresterea economica", in care afirma ca "sectorul privat in special, economia in general, a raspuns perfect masurilor implementate de guvern inca din februarie pentru a reduce efectele pandemiei"."Romania a reusit, impotriva tuturor criticilor si estimarilor apocaliptice, o crestere economica in termeni REALI de 0.3% fata de trimestrul 4 din 2019. Acest lucru se traduce intr-o rata de crestere anuala de 2.7%. Am spus ca aceasta crestere elimina TOATE scenariile apocaliptice promovate zilnic de propaganda socialista. De ce? Simplu. Media estimarilor analistilor pentru cresterea economica era de -0.9%. Asta estimau economistii/analistii.Am spus de nenumarate ori ca este mult prea pesimist si ca pe baza modelelor macro pe care eu le folsosesc economia Romaniei s-ar putea sa fie singura cu crestere economica din UE in primul trimestru. Este foarte important aceste detaliu cu estimarile pentru ca acum TOTI analistii/economistii isi vor reviziui estimarile pe baza datelor REALE pentru primul trimestru. Scenariile apocaliptice se bazau pe o contractie de -0.9% in primult trimestru care s-a dovedit GRESITA", a scris, duminica, pe Facebook, Florin Citu.Potrivit acestuia, modelele agentiilor de rating si analistilor "au gresit in medie cu 1.2% si acest lucru trebuie corectat"."Ma astept sa vedem estimarile revizuite in perioada urmatoare", a mai afirmat Citu.Acesta sustine ca "nu trebuie sa ne oprim aici"."Urmeaza luni dificile pentru economia Romaniei si pentru romani. Am crescut deficitul bugetar pentru a aloca mai multi bani catre sanatate, somaj tehnic, plata concediilor medicale, rambursare TVA anticipat, investitii. Iar deficitul trebuie finantat. Doar PSD creste taxe si nu plateste facturi pentru a diminua deficitul.In acelasi timp criza din sanatate nu s-a terminat. Totusi, Romanii trebuie sa stie ca acest guvern va lua, ca si pana acum, cele mai bune masuri pentru a minimiza efectele negative ale crizei asupra bunastarii tuturor romanilor. Cifrele pentru primul trimestru arata fara niciun dubiu ca am luat TOATE masurile potrivite in acel moment", a mai afirmat Citu.Ministrul Finantelor sustine ca va continua sa administreze finantele Romaniei "cu responsabilitate si precautie"."Banii romanilor trebuie directionati in acele sectoare ale economiei unde au cel mai mare randament. In acelasi timp in fiecare luna fac o analiza de impact pe termen mediu si lunga a relatiei cheltuieli bugetare/ incasari. Dar, pericolul cel mai mare pentru economia Romaniei si pentru romani vine din Paralament. Proiectele populiste care reduc veniturile si cresc cheltielile bugetare pot arunca Romania in HAOS economic. Acest lucru trebuie sa se opreasca", a incheiat Citu.