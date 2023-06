Cresterea economica record a Romaniei e disecata in presa straina: Consum, consum si iar consum!

Cresterea economica record a Romaniei a surprins pe toata lumea. In al treilea trimestru din acest an, PIB-ul tarii noastre a avansat cu 8,6% comparativ cu aceeasi perioada din 2016, astfel ca am avut cel mai accelerat avans dintre toate statele membre UE. Informatia a fost disecata si de presa straina, care a punctat ca cel mai important motor este consumul.

Trebuie sa mentionam ca datele reprezinta estimari "semnal" ale Institutului National de Statistica (INS), ceea ce inseamna ca e posibil sa fie revizuite.

Cat despre reactia autoritatilor de la Bucuresti, ministrul Finantelor Ionut Misa a precizat ca a fi cea mai dinamica economie din UE reprezinta "singura cale pentru imbunatatirea nivelului de trai".

De asemenea, si Banca Nationala a Romaniei (BNR) a salutat cresterea economica record, prin vocea purtatorului de cuvant, Dan Suciu, care a mentionat ca "e o veste incurajatoare", cu toate ca din "ingredientele" ce au determinat avansul PIB-ului lipseseste componenta de investitii.

Consum, consum si iar consum!

Presa straina s-a concentrat, insa, pe principalul motor al economiei romanesti, anume consumul.

Bloomberg remarca faptul ca e o tendinta regionala, insa la noi se resimte cel mai puternic.

Ads

"Cresterea economica in randul statelor membre UE aflate in partea de est a accelerat in trimestrul al treilea, in contextul cresterilor salariale care au impulsionat consumul", se arata in analiza prestigioasei publicatii.

Sursa citata mentioneaza ca Romania a livrat cea mai mare surpriza, caci tara noastra a inregistrat un avans al PIB-ului de 8,6%, peste estimarea de 6,2% care a reiesit dintr-un sondaj realizat in randul analistilor.

Bloomberg noteaza ca redresarea zonei euro a impulsionat cererea pentru produsele din fostele state comuniste care fac acum parte din UE, in timp ce politica fiscala relaxata si somajul aflat la cote mici au impulsionat consumul.

De asemenea, si majorarile salariale au ajutat tarile est-europene sa avanseze mai repede ca tarile mai bogate, insa unele cazuri - inclusiv in Romania - inflatia galopanta va pune frana acestei cresteri.

Primariile se plang ca au ramas fara bani dupa marirea salariilor, Dragnea n-a auzit de asa ceva

Ads

Un alt efect direct al unei economii extrem de dinamice o reprezinta cresterea dobanzilor, mai rapid decat era asteptat.

"Credem in continuare ca avansul PIB-ului va frana in 2018", doar ca datele recente ne vor ajusta prognoza in sus, a spus Liam Carson, analist la firma Capital Economics din Londra.

Potrivit estimarilor Comisiei Europene, Romania va creste cu o rata de 4,4% anul viitor, dar e posibil ca cifra sa fie putin mai mare.

Insa deocamdata, tara noastra si-a eclipsat vecinii, in contextul reducerilor de taxe si maririlor salariale care au impulsionat consumul, mai scrie Bloomberg.

"Totusi, riscurile se inmultesc, in conditiile in care cresterea importurilor maresc deficitul de cont curent. Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a precizat, saptamana trecuta, ca pentru o crestere economica sustenabila e nevoie ca sa fie rezolvata criza de pe piata muncii, absorbtia fondurilor europene sa creasca si incetarea stimularii consumului", potrivit sursei citate.

Ads

Reuters: Cresterea economica a Romaniei ar putea acoperi unele probleme

La randul sau, agentia de presa Reuters precizeaza ca avansul PIB-ului Romaniei a depasit toate asteptarile specialistilor in piata financiara si a avut loc in contextul cresterilor salariale.

Ads

In plus, expansiunea semnificativa va permite BNR sa creasca dobanda-cheie, ceea ce va duce la scumpirea creditelor in moneda nationala.

Ciprian Dascalu, economist al ING Bank, a spus pentru sursa citata ca se preconizeaza o crestere a inflatiei, astfel ca stimulul fiscal trebuie oprit, iar pe piata muncii afectata de lipsa personalului calificat nu poate sustine o astfel de crestere economica pe termen lung.

Isarescu anunta o inflatie mai mare pentru finalul lui 2017: E greu sa vezi cand ai scaderi de taxe, majorari de taxe, scade TVA, creste acciza

Exista, totusi, si partea plina a paharului. "Avansul PIB-ului de anul acesta va face bugetul, deficitul de cont curent si datoria publica sa arate mai bine. Se pare ca unele ingrijorari pot fi acoperite de cresterea economica", mai spune Dascalu.

Insa nu trebuie sa ne culcam pe o ureche. Acesta e doar un pansament care, in fapt, mascheaza adevaratele probleme.

"Ritmul de crestere e peste potential, asa ca discutam de semne clare de supraincalzire", atentioneaza Ionut Dumitru, economist-sef la Raiffeisen Bank, citat de Nasdaq.