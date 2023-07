Cresterea economica surprinzatoare a Romaniei, analizata de Bloomberg

Cresterea economica surprinzatoare a Romaniei inregistrata in primul trimestru din 2015 a fost analizata de agentia de presa Bloomberg.

Motivul aparent pentru aceasta performanta il reprezinta expansiunea exporturilor si activitatea puternica a industriei.

"Romania, a carei economie se bazeaza in special pe exporturile de masini ale Renault si Ford pentru crestere, vrea sa impulsioneze consumul prin taierea TVA la alimente, incepand de luna viitoare. Guvernul vrea ca tara sa ajunga mai repede din urma economiile avansate din Europa, in incercarea sa de a adera la zona euro in 2019", arata agentia Bloomberg.

Economia Romaniei a crescut, in primul trimestru din 2015, cu 1,6%, comparativ cu ultimele trei luni din 2014, iar fata de aceeasi perioada a anului trecut, avansul este de 4,3% pe serie bruta si de 4,2% pe serie ajustata sezonier, dupa cum arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.

Mai mult, conform datelor Eurostat, Romania si Cipru sunt lideri in UE la cresterea economica in aceasta perioada.

Avansul a fost unul surprinzator, avand in vedere ca sondajul realizat de Bloomberg in randul a 10 economisti arata o medie de 2,6% a cresterii economice.

"Expansiunea PIB a fost determinata, probabil, de consum, investii si exporturi", a precizat Ionut Dumitru, economist la Raiffeisen Bank, pentru sursa citata. El a adaugat ca reducerea TVA va stimula, cel mai probabil, mai mult cresterea economica.

Datele publicate de INS reprezinta primele estimari, astfel ca cifrele ar putea fi reevaluate in cadrul urmatoarelor analize.