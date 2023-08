Cum sa faci economie la carburant?

Odata cu cresterea pretului la carburanti, cei mai priceputi soferi invata sa-si conduca autoturismul economic. In acest fel consumul va fi mai mic, iar poluarea scazuta. Soferii ecologisti sunt incurajati si de Uniunea Europeana.

Prima regula este sa nu bruscam comenzile. La plecarea de pe loc soferii trebuie sa accelereze putin, sa schimbe treptele rapid si sa ajunga la o treapta superioara cat mai repede, informeaza Pro Tv.

Daca pana aici regulile par normale, unele sunt insa neasteptate. De pilda, Uniunea Europeana recomanda sa conduceti cu aerul conditionat pornit. Surprinzator, e mai economic asa decat cu geamurile deschise si climatizarea oprita. Un geam deschis franeaza mult masina, pentru ca ii afecteaza aerodinamica.

In trafic, ideal este sa se circule constant, pentru ca in momentul in care conducatorii sunt nevoiti sa franeze prea mult ei trebuie sa si accelereze, ceea ce inseamna consum de carburant mai mult.

De asemenea, nu trebuie sa se pastreze in portbagaj greutati inutile, sa porneasca motorul numai inainte de a pleca de pe loc, sa mentina masina curata si cu reviziile la zi.

Ads