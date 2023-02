Cum vor arata marile economii ale lumii in viitor

Marile economii ale lumii se vor schimba in viitor, in contextul unor modificari demografice si monetare care vor avea loc in unele regiuni si tari.

China va deveni cea mai mare economie mondiala, insa mai tarziu decat se anticipase initial. Chinezii ii vor depasi pe americani abia in anul 2028. Conform firmei de consultanta Cebr's World Economic League Table (WELT), PIB-ul Chinei il va depasi pe cel al SUA in anul 2028, insa nu mai devreme, scrie Russia Today.

Cresterea economica a Chinei va incetini cu siguranta, acest lucru fiind cauzat implicit de aspectele demografice. Din aceasta cauza, tarii asiatice ii va lua mai mult timp pentru a depasi economia SUA.

In anul 2018, Rusia se va clasa pe locul 6, intre tarile cu cele mai mari economii, insa, din 2023, rusii vor cobori pe locul 8. Marea Britanie va avea a doua cea mai mare economie occidentala, ea urmand a se clasa pe locul cinci in anul 2018, depasind astfel Franta.

Britanicii vor avea cea mai mare economie din Europa in jurul anului 2030, ei urmand a depasi Germania. In spatele acestei cresteri va sta deprecierea tot mai mare a monedei euro, dar si scaderea populatiei Germaniei si resterea celei a Marii Britanii. India va deveni, probabil, a treia economie a lumii, depasind Japonia pana in anul 2028.

