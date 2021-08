Economist, despre anunțul triumfalist al premierului Cîțu privind creșterea economică a României: Spania, Franța dar și Ungaria înregistrează creșteri de aproape 20%

Economistul Bogdan Glăvan amintește creșterea economică înregistrată de alte țări din Uniunea Europeană, într-o postare pe Facebook: 19,8% în Spania, 18,7%, Franța, 17,9%, Ungaria și 17,3%, Italia. Acesta explică și mecanismul acestor creșteri: "Economiile care au scăzut mult în 2020, cresc mult în 2021.""Spania înregistrează o creștere economică Q2 2021/Q2 2020 de 19,8%. Franța înregistrează 18,7%. Ungaria înregistrează 17,9%. Italia prezintă 17,3%.Ce le unește pe aceste țări? Faptul că în trim. II din 2020 economia a scăzut foarte mult, plus faptul că și-a revenit mai lent pe parcursul trimestrelor următoare. La vremea respectivă Franța a înregistrat -18,7%, Spania -21,6%.Pe de altă parte, Polonia înregistrează o creștere de 10,9%. De ce așa mică? Deoarece în trim. II din 2020 economia a scăzut relativ puțin, doar -8,3%.Vedem, așadar, o simetrie: economiile care au scăzut mult în 2020, cresc mult în 2021 (V este mai amplu), iar economiile care au scăzut puțin atunci, fac un salt mai mic acum. Este o simetrie care poate fi înțeleasă și de un elev de clasa a V-a, după ce a studiat fracțiile.Între aceste două tipare se află România.România înregistrează acum o creștere Q2/Q2 de 13%, în principal fiindcă anul trecut a scăzut relativ puțin, am avut una din cele mai mici scăderi din Europa și nici măcar nu am intrat în recesiune tehnică.Așadar, este... cum era expresia aia care place multora? Ah, da, este lipsit de fair-play să spui că datorită guvernării din 2021 în România crește PIB memorabil. În realitate, factorul determinant al acestui rezultat, 13, este scăderea economică redusă de anul trecut, când România a semănat mai degrabă cu Cehia sau Germania decât cu Franța sau Spania. Am explicat la vremea respectivă de ce, anume datorită restricțiilor mai puțin dure ca în alte țări și datorită măsurilor de stabilizare.Nu mi-ar fi trecut prin gând vreodată că un economist educat în America va ajunge să livreze mesaje aburitoare , ascunzându-se de presă sau că își va aroga merite care i se cuvin doar parțial. Nu l-am auzit niciodată pe Ludovic Orban cu asemenea discursuri a la Viorica Dăncilă", încheie economistul postarea.Premierul Florin Cîţu a declarat marţi, 17 august, că a promis că economia României va avea o revenire rapidă şi că această ţintă a fost atinsă.„Dragi români, v-am promis vești extraordinare din economie: 13% creștere economică. Sună bine, nu?Am fost singurul optimist. Deși nimeni nu avea încredere, am promis că România va avea o revenire rapidă, în V. Vă mulțumesc. Fără voi, dragi români, nu aș fi reușit", a spus Cîțu.