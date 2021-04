Crestere economica estimata de 4,2% pentru Romania in acest an si de 4,5% anul viitor

Erste Group Bank AG, listat la bursa, isi mentine perspectivele pozitive pentru 2021.Doua injectii vor stimula redresarea economiei. Una implica vaccinarea care imunizeaza oamenii , facand astfel posibila revenirea la normalitate. A doua consta in injectii de capital din Fondul de redresare al UE, in valoare de 750 de miliarde de euro. Aceasta finantare va cataliza un mare potential economic, in special in regiunea noastra. Toate tarile din regiunea noastra ar trebui sa inregistreze o revenire economica in 2021, aceasta crestere fiind vizibila mai ales in a doua jumatate a anului. Mai mult, ne asteptam la o crestere economica solida si in 2022-2023, in conditiile in care utilizarea fondurilor UE ofera un impuls suplimentar", spune Bernd Spalt, CEO al Erste Group.Viteza si amploarea procesului de vaccinare raman cei mai importanti factori pentru redresarea economica a regiunii. Erste Group se asteapta ca majoritatea populatiei eligibile pentru imunizare sa poata fi vaccinata pana la sfarsitul celui de-al doilea trimestru al acestui an.Bazandu-se in mare parte pe procedurile comune de achizitii ale UE, multe tari din regiune au comandat suficiente doze de vaccin pentru a permite vaccinarea in proportie de 70% si atingerea asa-numitei imunitati de turma.Din cauza progresului uneori lent al procesului de vaccinare, pentru unele economii din regiune prognozele de crestere a PIB pentru 2021 au fost revizuite usor in scadere . Cu toate acestea, scenariul de crestere pentru 2021 in majoritatea pietelor Erste Group este, in general, peste media de + 4,0% estimata pentru zona euro in ansamblul ei. In 2021, cresterea economica este de asteptat sa fie mai pronuntata in Croatia (+ 4,5%) si Serbia (+ 5,0%).Si economiile Ungariei, Romaniei si Slovaciei ar urma sa creasca cu peste 4%, urmate de Republica Ceha si Austria, cu o crestere estimata de 3,3% si respectiv 2,8%. Cresterea solida ar urma sa continue in 2022 in toate tarile din regiune, cu avansuri anuale ale PIB intre 4% si 5% si o accelerare mai pronuntata a cresterii in Austria, Slovacia si Republica Ceha.Contextul economic pozitiv din regiune se reflecta si in rezultatele Erste Group din primul trimestru. Costurile de risc s-au situat in primul trimestru la 36 milioane de euro, in scadere cu 42% fata de anul precedent. Coroborat cu revenirea rezultatului net din tranzactionare si din evaluarea activelor la valoarea justa in raport cu aceeasi perioada din 2020, costurile de risc mai scazute au dus la cresterea semnificativa a profitului net cu 50,9%, pana la 355 milioane de euro. Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,6% (decembrie 2020: 2,7%), iar indicele capitalului comun de rang 1 (CET 1, final) a fost de 14,0% la finalul lunii martie a acestui an.Un rol important in redresarea regiunii este atribuit de Bernd Spalt si Fondului de redresare al UE. Termenul limita pana la care statele membre pot trimite Comisiei Europene planurile de implementare este 30 aprilie."Sumele mari de bani pe care UE le pune la dispozitie ar trebui sa fie investite in proiecte ambitioase, care urmaresc un obiectiv foarte clar", noteaza Spalt.El subliniaza ca unele dintre programele nationale, in special in Europa de Est, ar putea fi si mai ambitioase in abordare."Pentru a avea o viziune clara cu privire la prioritatile investitionale trebuie doar sa acordam atentie generatiilor urmatoare in societatile noastre: sustenabilitate, digitalizare si educatie", adauga el.Situatia tinerilor din regiune s-a inrautatit, in general, ca urmare a pandemiei, pietele muncii din Ungaria, Republica Ceha si Serbia, in special, inregistrand o crestere brusca a numarului de tineri care nu au un loc de munca si nu beneficiaza de educatie sau instruire."Ca banca, angajator si cetatean corporativ, Erste este foarte implicat in problemele legate de transformarea sustenabila a economiei. Cresterea viitoare trebuie sa se bazeze in primul rand pe sustenabilitate. Pentru aceasta, economiile noastre trebuie sa isi consolideze infrastructura digitala si sa se asigure ca forta de munca beneficiaza de cele mai bune oferte educationale posibile", spune Spalt.