Analistii financiari prevad ca euro va ajunge 5,01 lei in 12 luni. Cat va fi inflatia si cresterea economica

Datele colectate de CFA arata ca, pentru orizontul de 6 luni, peste 93% dintre analistii inclusi in sondajul lunar anticipeaza un curs de 4,9653 lei/euro, potrivit Asociatiei CFA Society, citata de Ziarul Finaciar "Peste 93% dintre participantii la sondaj estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuala, nefiind inregistrat niciun raspuns de apreciere pentru RON. Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9653, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului prognozat este 5,0183 lei pentru un euro", spun analistii CFA.In acelasi timp, datele sondajului arata ca deficitul bugetului de stat pentru anul 2021 a atins valoarea medie a anticipatiilor de 6,4%, in timp ce indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, va ajunge la 1,97% in urmatoarele 12 luni.Totodata, pentru 2021, anticipatiile de evolutie in termeni reali a PIB sunt de plus 6,1%, in timp ce datoria publica ca procent din PIB va ajunge la 54% in urmatoarele 12 luni.In ceea ce priveste orizontul de aderare a Romaniei la zona euro , analistii CFA Romania estimeaza ca acest lucru se va realiza in 2030