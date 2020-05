Expertii prevad o crestere spectaculoasa de peste 10% pentru economia Germaniei, in 2021

Ziare.

Alte prognoze privind declinul celei mai mari economii europene in 2020 sunt mult mai sumbre, ajungand pana la o contractare de peste 10%, in timp ce Guvernul german se asteapta la un recul de 6,3%, transmite DPA.Chiar si asa, ar fi cea mai severa recesiune din Germania, de la Al Doilea Razboi Mondial, pe fondul scaderii activitatii economice, in urma masurilor adoptate pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19)."Dupa un declin de 12,4% in trimestrul doi din 2020, economia se va redresa pana la mijlocul anului viitor. Numai atunci se va ajunge la un nivel al productiei de bunuri si servicii similar cu cel dinaintea crizei", a precizat Timo Wollmershaeuser, director in cadrul Ifo.El a atras atentia ca estimarea depinde semnificativ de rapiditatea cu care afacerile revin la normal.Conform celui mai bun scenariu al Ifo, in care companiile revin la normal dupa cinci luni, PIB-ul se va contracta cu doar 3,9% anul acesta, urmand sa creasca cu 7,4% anul viitor.In cel mai rau caz, normalizarea va dura 16 luni, iar economia va inregistra un declin de 9,3% in 2020, inainte de un avans de 9,5% in 2020, ceea ce insemana ca redresarea Germaniei se va prelungi pana in 2022, avertizeaza Institutului de cercetare economica.Economia Germaniei a intrat in recesiune in primul trimestru din 2020, cand s-a contractat cu 2,2%, pe fondul impactului pandemiei, dupa un recul de 0,1% in ultimele trei luni din 2019, arata datele preliminare publicate recent de Oficiul Federal de Statistica (Destatis).Analistii se asteapta la un declin si mai accentuat in trimestrul doi din 2020, din cauza masurilor de izolare adoptate pentru a stopa raspandirea epidemiei."Redresarea activitatii economice si revenirea optimismului sunt salutate cu caldura, dar cu siguranta nu sunt motive de reducere a vigilentei", a apreciat economistul ING Carsten Brzeski.Acesta a adaugat: "Chiar si intr-un scenariu mai favorabil, cu atenuarea mai multor restrictii si fara un al doilea val de epidemie, este putin probabil ca economia germana sa revina la nivelul de dinaintea crizei inainte de 2022".