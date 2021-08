Boom-ul de după pandemie. Producătorii de băuturi mizează pe lichiorurile rafinate scumpe pentru creşterea post-COVID

Luna trecută, Moet Hennessy, divizia de vinuri şi spirtoase a grupului de lux Louis Vuitton, şi rivalul Campari, a anunţat o alianţă pentru a vinde online băuturi premium în încercarea de a cuceri o cotă cât mai mare din piaţa globală de 50 de miliarde de dolari a băuturilor spirtoase high-end.La rândul său, grupul Pernod Ricard, producătorul coniacului Martell, a investit în ultimii doi ani în mai multe mărci de tip "super-premium" şi "ultra-premium", precum marca japoneză de gin ultra-premium Ki No Bi sau marca germană de gin Monkey 47.Producătorii de băuturi sunt în căutare de oportunităţi de fuziuni şi achiziţii pentru că se aşteaptă ca vânzările de băuturi scumpe să crească mai mult decât băuturile mai accesibile, în următorii cinci ani."Luxul este şi va rămâne un motor important al strategiei noastre", a declarat luna trecută directorul de strategie de la Pernod Ricard, Yves Schladenhaufen.Potrivit unei analize realizate de International Wines and Spirits Record (IWSR), vânzările de băuturi premium, cu un preţ începând de la 200 de dolari, ar urma să crească cu 9,3% anual până în 2025. În contrast, vânzările de produse care costă 10 dolari ar urma să crească cu doar 0,8% anual în aceiaşi perioadă."Carantinele au relansat pasiunea pentru cocteiluri, în condiţiile în care oamenii şi-au exersat talentul de mixologist acasă. Credem că acest lucru se va traduce în dorinţa oamenilor de a fi mai aventuroşi şi a încerca băuturi mai de calitate şi mai scumpe atunci când vor reveni la bar", apreciază Tony Latham, directorul financiar de la Bacardi Limited.Tradiţional, preferinţele consumatorilor se schimbă odată la 15 ani dinspre băuturi spirtoase precum whisky şi bourbon spre băuturi spirtoase "albe" precum vodka şi gin, deoarece tinerii adulţi tind să respingă mărcile şi categoriile preferate de părinţii lor. Pentru că în ultimii ani au fost preferate whisky-ul şi bourbon-ul, unele companii mizează pe băuturile "albe" premium precum tequila şi mezcal, susţine Ken Harris, analist la firma de consultanţă Cadent Consulting Group. Harris apreciază că firmele care sunt în căutarea de produse high-end pe care să le adauge în portofoliile lor sunt dispuse să plătească prime de până la cinci ori valoarea unei mărci.În Europa, pandemia a crescut interesul consumatorilor în achiziţionarea online de băuturi spirtoase premium, spune Alberto Gennarini, partener la firma de consultanţă Vitale & Co. În acest context, Campari şi Moëe Hennessy, care au încheiat un parteneriat în luna iulie, ar putea încerca să extindă platformele de e-commerce Tannico şi Ventealapropriete.com dincolo de Franţa şi Italia, au declarat pentru Reuters o serie de surse din industria de băuturi.În plus, revenirea clienţilor la restaurantele şi hotelurile de lux graţie vaccinării ar urma să stimuleze, de asemenea, cererea de băuturi scumpe. În SUA, aproximativ 85% din baruri şi restaurante sunt deschise în pofida înmulţirii cazurilor de infecţie cu coronavirus, un semn că cei vaccinaţi sunt mai încrezători să ia masa în oraş.În pofida carantinelor, anul trecut vânzările de băuturi spirtoase, măsurate în dolari, au crescut cu 1,3% în SUA, potrivit organizaţiei reprezentative Distilled Spirits Council of the United States. Însă, în timp ce băuturile spirtoase cu un preţ variind între 115 şi 170 de dolari pe sticlă au crescut cu 7,3% iar băuturile cu un preţ de peste 179 de dolari au crescut cu 12,7%, vânzările de băuturi cu un preţ mai mic de 10 dolari pe sticlă au scăzut comparativ cu 2019.