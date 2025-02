Prognoza pentru 2014: Crestere economica de doar 2%. Cum stam cu inflatia

Cresterea economica din acest an din Romania va fi inferioara celei din 2013 si se va situa in jurul valorii de 2% din cauza alegerilor si a instabilitatii politice generate de acestea, se arata in Raportul anual al Societatii Academice din Romania (SAR) pentru anul 2014.

Analistii SAR care au tras aceasta concluzie au coroborat anul electoral romanesc cu prognoza rezervata privind cresterea economica europeana, de care economia Romaniei depinde. Niciun analist din panelul de experti SAR nu a prezis o crestere mai mare de 2,75%, valoare inferioara celei de anul trecut de 3,5% si mult sub performanta ultimului trimestru din 2013, de 5,2%.

Astfel intervalul de prognoza pentru cresterea economica al expertilor consultati de Societatii Academice din Romania a oscilat intre un minim de 1,25% si un maxim de 2,75%.

In schimb, rata inflatiei este prognozata sa urce, in medie, la 2,73%, in pofida majorarilor semnificative de taxe si a cresterilor de preturi la energie, aceasta in conditiile in care nici cel mai pesimist expert consultat nu a mizat pe o inflatie mai mare de 3,5%.

Raportul SAR trage astfel concluzia ca politicile de mentinere sub control a inflatiei de catre BNR sunt creditate de specialisti a se incadra in tintele anuntate. Analistii consultati de SAR in privinta acestui indicator au oscilat in previziunile lor intre un minim al inflatiei de 2% pentru 2014 si un maxim de 3,5%.

Cu alte cuvinte, scenariul din 2013, cu o inflatie de 1,55%, un minim istoric dupa 1990, nu se va mai repeta in 2014.

In ce priveste deficitul bugetar, acesta nu este vazut a depasi 2,5% in scenariul cel mai pesimist, sau sa coboare mai jos de 1,6%, in scenariul optimist. Media estimarilor analistilor consultati de SAR il plaseaza la 2,25%, asadar foarte aproape de limitele prevazute in acordul cu Fondul Monetar International (FMI), de 2,2%.

Ce este mai putin sigur este indeplinirea intr-un an electoral a celorlalte conditii din acordul cu FMI, de vreme ce o majoritate politica relativ fragila va trebui sa rasplateasca sprijinul acordat in Parlament si sa aloce resurse catre zonele care beneficiaza de sprijin politic, se arata in Raportul anual al SAR.

Rata somajului este marea necunoscuta a anului 2014, se arata in sectiunea de Prognoze a Raportului anual al SAR, aici existand cele mai mari contradictii intre expertii consultati.

Astfel, cei mai optimisti au vorbit de o rata a somajului de numai 5%, comparativ cu cea anuntata pentru decembrie 2013, de 7,3%, in timp ce pesimistii au urcat acest indicator aproape de 8%, nivelul maxim estimat. O rata medie a somajului prognozata de 6,64% a fost corelata cu o usoara crestere economica.

Aceasta crestere, insa, spun expertii SAR, nu se va manifesta printr-o cerere suplimentara de personal, in conditiile in care angajatorii vor folosi mai intensiv resursele umane existente.

Devin foarte importante, asadar, in 2014 investitiile in reconversie profesionala, in formare continua si in infrastructura de invatamant.

Toate aceste estimari au fost formulate de un panel de experti economici la solicitarea SAR, iar datele furnizate de acestia au fost interpretate de directorul de cercetare al SAR, Razvan Orasanu, autorul capitolului I Prognoze din Raportul anual al SAR pe 2014. Documentul va fi oficial prezentat pe 4 aprilie, cu prilejul unei mese rotunde organizate de SAR cu tema "Cum facem din integrarea europeana un succes".

Manifestarea va avea loc la sediul Reprezentantei Comisiei europene in Romania, cu participarea comisarului european pentru Agricultura, Dacian Ciolos. Vor fi de asemena invitati sa ia parte membri ai actualului cabinet, politicieni din Opozitie, oameni de afaceri, analisti economici si reprezentanti ai societatii civile si corpului diplomatic.

