Putin, mesaj dur pentru economistii rusi: Este inacceptabil

Presedintele rus Vladimir Putin le-a transmis celor responsabili cu economia tarii ca prognoza curenta privind cresterea produsului intern brut este inacceptabila.

"Voi sublinia din nou ca ratele existente de crestere si cele prognozate de guvern nu sunt satisfacatoare", le-a spus Putin guvernatorului bancii centrale a Rusiei Elvira Nabiullina, ministrului de Finante Anton Siluanov, consilierului pe probleme economice de la Kremlin si altora, relateaza Reuters.

Cresterea economica a incetinit in Rusia, iar unii economisti au afirmat ca implicarea tarii in criza din Ucraina, miscare in urma careia SUA si Uniunea Europeana au amenintat cu sanctiuni economice si diplomatice, ar putea avea ca rezultat recesiune in primele doua trimestre ale anului.

Prognoza de crestere a PIB a bancii centrale pentru acest an este de 1,5 - 1,8%, in timp ce Ministerul Economiei estimeaza un avans de 2%.

Deprecierea rublei, care a pierdut peste 10% fata de dolarul american pana acum de la inceputul anului, la un nivel minim istoric, ameninta tinta de inflatie de 5% a bancii centrale pentru acest an.

Rusia a avut o crestere economica de 1,3% anul trecut, reprezentand cel mai slab ritm din 2009, si de 3,4% in 2012.

Ads