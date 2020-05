Romania a avut cea mai mare crestere economica anuala din UE in primul trimestru din 2020

Ziare.

com

PIB-ul zonei euro a scazut cu 3,2% in primele trei luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2019, iar Uniunea Europeana a inregistrat un recul de 2,6%. Este cel mai sever declin din trimestrul trei din 2009.Cea mai semnificativa expansiune anuala din UE in perioada ianuarie - martie 2020 s-a inregistrat in Romania (2,7%), Lituania (2,5%) si Bulgaria (2,4%), iar cel mai semnificativ declin a fost in Franta (minus 5,4%), Italia (minus 4,8%), Spania si Slovacia (ambele cu minus 4,1%)De asemenea, in primul trimestru din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, zona euro a inregistrat o scadere de 3,8% si UE un recul de 3,3%, cel mai sever declin de cand se publica aceste date, in 1995.Singurele cresteri trimestriale din UE in perioada ianuarie - martie 2019 au fost raportate in Romania si Bulgaria (ambele cu 0,3%) si Finlanda (0,1%), iar cel mai semnificativ declin a fost in Franta (minus 5,8%), Slovacia (minus 5,4%) si Spania (minus 5,2%).Eurostat precizeaza ca in cazul Romaniei datele sunt provizorii si nu exista date disponibile pentru Estonia, Irlanda, Grecia, Croatia, Luxemburg, Malta si Slovenia. In 9 iunie, Eurostat va da publicitatii a doua estimare privind evolutia PIB-ul zonei euro si a UE.