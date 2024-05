Ziarul american The New York Times avertizeaza, intr-un articol pe prima pagina, ca economia Romaniei s-ar putea confrunta cu probleme in viitorul apropiat, in conditiile in care avansul din prezent este bazat in cea mai mare parte pe consum, iar Guvernul este nevoit sa taie masiv din bugetele alocate investitiilor pentru a putea sustine cresterile salariale anuntate.

Institutul National de Statistica (INS) a anuntat recent ca a revizuit in crestere, de la 5,9% la 6,1%, pe serie bruta, estimarile publicate in august si septembrie referitoare la rata de crestere a Produsului Intern Brut (PIB) din trimestrul al doilea al acestui an.

Aceasta este cea mai rapida crestere in randul statelor din Uniunea Europeana (UE), dar este bazata pe un consum stimulat masiv de cresterile salariale anuntate de Guvern si prea putin de investitii, avertizeaza articolul din The New York Times.

Astfel, investitiile in infrastructura au fost drastic reduse, iar cresterile salariale ar putea duce, alaturi de taierile de taxe, la cresterea semnificativa a datoriei publice.

"Facem aceleasi greseli ca Grecia. Continuam sa ne crestem datoria publica intr-o perioada de boom economic", a declarat, pentru The New York Times, economistul Cristian Paun.

Contul curent al balantei de plati a inregistrat, dupa primele opt luni din acest an, un deficit de 4,043 miliarde euro, cu 52,4% mai mare decat nivelul inregistrat in aceeasi perioada din 2016, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor publicate recent de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,518 miliarde euro dupa primele opt luni, in scadere cu 18,6% comparativ cu perioada ianuarie - august 2016.

Totodata, datoria publica a tarii a ajuns in august la 33,898 miliarde euro, cu 5% mai mult decat in 31 decembrie 2016.

