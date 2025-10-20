Vesti proaste de la Banca Mondiala: A inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei

Economia Romaniei va inregistra un avans de 3,5% in 2019 si de 3,1% in 2020, in scadere cu un punct procentual fata de prognoza din iunie 2018, se arata in raportul semianual "Global Economic Prospects", publicat miercuri de Banca Mondiala (BM).

De asemenea, institutia financiara internationala se asteapta ca Romania sa raporteze pentru 2018 o crestere a Produsului Intern Brut de 4,1%, in scadere cu un punct procentual fata de prognoza din iunie.

Expansiunea ar urma sa se atenueze in 2021, cand economia Romaniei va inregistra un avans de 2,8%, se arata in raportul Bancii Mondiale.

Institutia financiara internationala estimeaza ca in Europa si Asia Centrala (ECA), regiune care include Romania, economia a incetinit la 3,1% in 2018, de la 4% in 2017, reflectand reducerea activitatii economice din Turcia in semestrul doi al anului trecut.

Excluzand Turcia, cresterea regionala ramane neschimbata, la 2,9% in 2018, deoarece incetinirea activitatii economice in tari ca Bulgaria si Romania a fost compensata de accelerarea din estul regiunii, care a beneficiat anul trecut de pretul mai ridicat al titeiului, apreciaza BM.

In randul tarilor din Europa Centrala, ritmul expansiunii PIB-ului a incetinit in 2018. Slabirea exporturilor si lipsa fortei de munca au afectat cresterea in Bulgaria, Croatia si Romania. In contrast, in pofida lipsei de angajati din Polonia, economia acestei tari a accelerat usor datorita nivelului solid al consumului si a investitiilor.

Politica fiscala din regiune a variat semnificativ, se arata in raportul publicat de Banca Mondiala. Turcia s-a angajat sa-si inaspreasca politica monetara pentru a reduce inflatia si a stopa deprecierea monedei.

In Romania, reducerea impozitului pe venit si majorarea salariilor in sectorul public au compensat o crestere a contributiilor sociale, care au inregistrat anul trecut primul excedent din 2012.

In majoritatea statelor din Europa si Asia Centrala, politica monetara este stabila sau relaxata. La finalul lui 2018, noua tari aveau ratele dobanzilor mai scazute decat in urma cu un an, in timp ce alte trei state au majorat dobanda de politica monetara: Romania, Ucraina si Turcia.

In Europa Centrala, lipsa fortei de munca si majorarea pretului energiei au dus la cresterea inflatiei, politica monetara ramanand stabila in majoritatea tarilor. O exceptie este Romania, unde cererea interna robusta a dus la depasirea limitei superioare a intervalului tintei de inflatie, determinand inasprirea politicii monetare, se arata in raportul "Global Economic Prospects".

