Coaliția s-a sucit iar pe subiectul salariului minim. Kelemen Hunor spune că s-a agreat în coaliție ca acesta să nu crească în 2026

Partidele din coaliție se înțeleg cu greu pe subiectul salariului minim, dar Kelemen Hunor spune că acum s-a ajuns la un acord. Foto: Ziare.com

Salariul minim pe economie ar putea rămâne neschimbat în 2026, potrivit liderului UDMR, Kelemen Hunor, care spune că în coaliția de guvernare s-a ajuns deja la un acord pe această temă, la propunerea premierului Ilie Bolojan.

Acest lucru se întâmplă după ce opinia publică a fost martoră la niște șarje puternice între diverși lideri de opinie din coaliție pe acest subiect, totul culminând cu ieșirea purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, care a declarat că „în principiu” acesta nu va crește, pentru ca apoi fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu să iasă la rândul său cu o replică devastatoare, în care o acuza pe Ioana Dogioiu că nu știe ce vorbește.

În seara aceasta, însă, Kelemen Hunor pare să fi făcut lumină pe subiect într-o apariție la Antena 3, unde a explicat faptul că salariul minim pe economie ar putea rămâne neschimbat în 2026, din moment ce, potrivit acestuia, în coaliția de guvernare s-a ajuns deja la un acord pe această temă, la propunerea premierului Ilie Bolojan.

„Săptămâna trecută am discutat despre această chestiune și cu toții am fost de acord că nu vom crește salariul minim începând de anul viitor”, a declarat Kelemen Hunor, la Antena 3 CNN.

Acesta a explicat că nu este momentul pentru a face asta.

Ads

„Da, asta a fost discuția săptămâna trecută. Ei au spus că ar trebui (PSD – n.r.), dar toată lumea înțelege că în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câștigi pe partea bugetară. Dar sigur, dacă cineva dorește o reluare a discuțiilor, se poate. Dar noi săptămâna trecută am ajuns la această concluzie propusă de premier: să rămânem cu salariul minim și în 2026, așa cum am avut în 2025. Și sigur, în ceea ce ne privește, noi susținem această variantă, fiindcă nu este momentul”, a precizat liderul UDMR.

Pe de altă parte, subiectul a generat ample dispute în societate, în special în mediul privat. Astfel, în timp ce social-democrații susțin creșterea salariului minim, mediul de afaceri cere înghețarea lui, invocând presiunea pe costurile companiilor.

„Orice creștere de minim 300 de lei, așa cum se discută, ar însemna o creștere de 9% a costului cu forța de muncă pentru o companie. O astfel de majorare ar putea conduce la disponibilizări, pentru că fiecare întreprindere își organizează activitatea în funcție de profitul și cheltuielile pe care le are. O nouă cheltuială trebuie să se regăsească în prețul produsului sau în reducerea altor costuri”, a explicat președintele Consiliului Economic și Social, Sterică Fudulea, la Antena 3 CNN.

Ads