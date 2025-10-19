Un profesor de economie explică de ce salariul minim nu trebuie să rămână la nivelul actual. „Înseamnă intrarea în sărăcie a 838.429 lucrători români”

Autor: Luca Dinulescu
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 16:31
Profesorul de economie Cristian Socol explică de ce nivelul salariului minim din România nu poate rămâne cel actual. Unsplash.com, Ziare.com

Cristian Socol, profesor universitar, absolvenit al Facultății de Economie din Academia de Studii Economice, a prezentat argumente pentru care salariul minim în România trebuie crescut în 2026, arătând că blocarea acestuia înseamnă intrarea în sărăcie a 838.429 lucrători români.

Mai mult, acesta spune, conform Mediafax, că nicio țară din UE nu îngheață salariul minim în 2026.

„În cazul blocării creșterii salariului minim în România anului 2026, pare că se acceptă ca românii să intre din nou în cercul vicios al salariilor mici. Datele / informațiile disponibile arată că în toate țările UE salariul minim va crește în anul 2026, deci România ar fi o excepție”, arată Cristian Socol.

De asemenea, acesta mai spune și faptul că pare că nu se mai dorește nici respectarea unor jaloane deja atinse și finalizate din PNRR (respectiv formula adoptată privind asigurarea unui salariu minim adecvat), existând riscul activării procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României.

În plus, acesta explică și faptul că pare că se continuă ideea ca povara austerității să fie pusă exclusiv pe umerii celor cu venituri mici, fără a menține un echilibru social, care să minimizeze riscul de sărăcie în rândul lucrătorilor români.

Totodată, acesta mai prezintă și alte argumente bazate pe date statistice Eurostat, după cum urmează:

- România are al patrulea cel mai mic salariu minim brut în euro din UE și o pondere dublă a salariaților cu venituri mici in total salariați, față de media UE;

- costul orar al forței de muncă (brut) în România a fost în anul 2024 de 12,5 euro, pe penultimul loc in UE, la 37% din media UE27;

- România are a patra cea mai ridicată rată a sărăciei în muncă din UE 27;

- productivitatea reală a muncii pe oră lucrată în România în ultimul an (date Q2 2025 față de Q2 2024) a crescut cu 6,4% (a doua cea mai mare creștere din UE, după Irlanda)

Nu în ultimul rând, acesta argumentează faptul că mărirea salariului minim din România la 4590 lei începând cu 1 ianuarie 2026 se înscrie într-un trend european, în condițiile în care, în ultimii ani, majoritatea țărilor UE cu salariu minim legal au implementat creșteri substanțiale, determinate atât de inflația ridicată, cât și de dinamica productivității muncii și necesitatea conformării cu Directiva europeană privind salariile minime adecvate.

Astfel, mai scrie acesta, multe state au atins, vor atinge în maximum doi ani, sau deja au depășit ținta ca salariul minim să atingă circa 50% din salariul mediu sau 60% din cel median, conform recomandărilor UE.

