Cât de mult mai poate crește TVA-ul în 2026: „Nu e vorba de când, ci care TVA va crește” VIDEO

CFA România a publicat recent calcule conform cărora, în anul 2026, TVA ar putea să crească din nou, măcar în ceea ce privește cotele reduse, dacă nu chiar și cea generalizată, situație în care presiunea va fi pusă cu atât mai mult pe gestionarea inflației cauzată de scumpiri. În ultimul interviu al emisiunii Business Focus, Ziare.com a discutat cu Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, despre riscurile majore la nivel macro și microeconomic pentru 2026, pe baza situației economice din prezent.

„Este al doilea an în care lansăm acest outlook (n.r. eng. previziune) pentru economia românească pentru anul următor, iar în exercițiul de anul acesta menționăm faptul că economia României va fi încă, și probabil pe partea sub presiune, în contextul deficitelor gemene, extrem de ridicate – mă refer la deficitul bugetar și la deficitul de concurență care rezultă din acest deficit bugetar și de nevoia de a-l reduce. Nu ne cere Uniunea Europeană să le reducem, ci efectiv nu e sustenabil și riscăm să intrăm într-o criză financiară cu acest deficit bugetar extrem de ridicat. Prin urmare, având în vedere faptul că vor continua să se majoreze taxele – s-au majorat de trei ori anul acesta – automat economiei nu are cum să-i meargă bine, pentru că atunci când creștem taxele, automat consumul scade”, a menționat Adrian Codîrlașu.

Acesta a amintit că cifrele de consum pentru august, calculate recent de INS au arătat o scădere semnificativă, atât față de luna anterioară pe date ajustate sezonier, cât și față de aceeași lună a anului anterior, aceste repere macroeconomice fiind un indiciu vizibil potrivit căruia, atunci când consumul dispare, automat crește riscul de recesiune. „În acest context noi spunem că anul acesta probabil ne vom învârti în jurul lui 0, pentru rata de creștere economică. Că e foarte puțin peste, cum a fost în trimestrul II, 0,3% creștere economică, că va fi puțin sub 0,3-0,5% scăderea PIB, e în jur de 0 și vom rămâne la nivelul acesta.

Ads

Anul viitor spunem că dacă luăm fondurile europene, avem șanse să începem să creștem, însă revenirea economiei nu va fi una puternică, ci graduală, pentru că noi avem un mare deficit bugetar, cum spuneam, iar asta înseamnă taxe mai mari. Cu taxe mai mari nu are cum economia să se relanseze, ci va începe încet să crească și poate undeva în trei ani rezolvăm această problemă și ducem undeva deficitul la nivel sustenabil. Eu spun că măcar să înceapă cu 4, nu cu 8, cum e acum”, a mai adăugat economistul.

Una din marile probleme economice ale României, potrivit expertului, este și că am acumulat o datorie publică foarte ridicată, de 60% și, chiar dacă aceasta pare mai redusă în comparație cu cea a Franței, care se află proporțional la un nivel dublu, președintele CFA România a explicat că, pentru noi, o datorie în proporție de 60% din PIB ne costă la fel ca pe o țară cu datorie de 120% din PIB pentru că noi plătim dobânzi extrem de mari, duble dacă ne uităm în moneda locală față de Franța, de Italia sau față de alte țări din zona euro. „Din această cauză nu ne permitem să avem o datorie publică mare, pentru că ne va costa extrem de mult. Vedem și acum că ne împrumutăm cu dobânzi aflate între 7 și 7,5% (...)

Ads

Cu cât va crește taxa pe consum anul viitor și ce factori fac acest scenariu din ce în ce mai posibil

CFA România a sesizat recent că o creștere de TVA la 22–23% e „probabilă”, iar într-un scenariu pesimist ne-am întoarce la 24%. „Anul acesta au fost deja trei majorări de taxe. Am avut în iarnă acea ordonanță trenuleț, după care încă două pachete. Toate au adus taxe, cel mai puternic fiind primul pachet, care a intrat în august în vigoare, cu creșteri de TVA și accize. E adevărat că următoarelor două pachete de legi le va lua ceva timp și că abia de anul viitor se va vedea efectul lor complet, dar vedem că totuși deficitul e încă extrem de ridicat. Riscăm chiar să fie mai ridicat ca cel de anul trecut, fiindcă veniturile au tot crescut majorând taxele, când noi nu putem reduce cheltuielile.

Cheltuielile sunt problema. Tot creștem taxele și creștem veniturile, însă cheltuielile efectiv par scăpate de sub control. Aici e marea problemă și aici ar trebui să se reducă cheltuielile. Însă vedem că e o frână în a reduce cheltuielile și dacă acestea nu se reduc, vom avea din nou creștere pe taxe. TVA-ul e primul pe care îl luăm în considerare și vedem că autoritățile deja vorbeau dacă să crească cota generală sau să crească cotele reduce către cea generală. Deci probabil nu e vorba de când ci care TVA va crește”, a explicat Adrian Codîrlașu în cadrul interviului Business Focus.

Ads

Totodată, putem conta anul viitor și pe o nouă scumpire a accizelor, potrivit calculelor CFA România, mai ales în cazul celor pentru combustibil. „În acest context, automat putem să vedem ce s-a întâmplat cu majorarea TVA din România. A fost anunțată în iunie, iar în iulie, când s-a și redus prețul la energie, am văzut anticipațiile. S-a dat un semnal pieței că va crește cota generală de TVA, automat asta a însemnat că anticipațiile au lucrat, iar în iulie s-a înregistrat ditamai creșterea de inflație, cu toate că abia din august s-a aplicat TVA-ul nou și accizele ridicate. Tot din august a crescut și prețul la combustibil, pe lângă efectele de runda a doua și de la liberalizarea pieței energiei. Toate cele trei componente de energie au avut prețurile în creștere. Am văzut primul efect, dar vom vedea și efectele de runda a doua, pentru că oricărui bun sau serviciu îi trebuie cel puțin una din cele trei surse de energie”, a mai punctat președintele CFA.

Ce înseamnă pentru inflație un punct în plus la cota de TVA în ianuarie 2026, în condițiile în care BNR a înghețat dobânda la 6,5% și semnalează prudență

Ads

Practic, specialistul a confirmat că România nu va ieși prea curând de sub presiunea inflației aflate pe pantă ascendentă. Iar dacă o nouă creștere a TVA se va lua în calcul, fie în ceea ce privește cota generală, fie un scenariu cu alinierea cotelor reduse, urmează noi anticipații și presiune pe prețuri chiar și înainte ca modificarea fiscală să se producă, așa cum s-a întâmplat în luna iulie a acestui an. Potrivit explicațiilor oferite de Codîrlașu o soluție economică ar fi fost o aliniere a cotelor reduse mai aproape de cea standard, în locul unor majorări pe toate liniile, pentru a proteja riscul de urcuș al inflației. Deoarece altfel, vom da un nou semnal de creștere a prețurilor. „Întâi ar trebui cumva să le egalizăm, după care vedem dacă mai nevoie de noi scumpiri ale TVA”, a conchis Codîrlașu.

Potrivit președintelui CFA România, o creștere și doar cu un punct procentual al TVA-ului ar duce undeva până la un punct creșterea a inflației. „Totuși trebuie să ținem cont că vine pe o situație de anticipații inflaționistei și vor fi nu doar creșterea efectivă de TVA, ci și anticipațiile care vor duce la prețuri mai mari. Iarăși trebuie să ne așteptăm în anul viitor să crească în continuare și accizele la energie”, a conchis acesta.

Puteți urmări mai jos interviul complet din cadrul emisiunii Business Focus:

Ads