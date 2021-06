Arestari masive in China. Peste 1.100 de persoane sunt suspectate ca au spalat bani folosind criptomonede

Autoritatile au luat in vizor gruparile care foloseau criptomonede pentru spalarea banilor.Miercuri seara, pe 8 iunie, politia a arestat peste 170 de grupari infractionale implicate in folosirea criptomonedelor pentru a spala bani.Gruparile care spalau bani cereau un comision intre 1,5 si 5% clientilor lor. Mai exact, transformau diverse proceduri financiare ilegale in monede virtuale prin schimburile cripto, scrie Reuters Numarul infractiunilor care folosesc monede virtuale este in crestere, potrivit unei asociatii pentru plati.Criptomonedele sunt anonime, globale si usor de folosit si "au devenit un canal important pentru spalarea banilor intre granitele statelor", explica asociatia. Criptomonenedele au devenit o modalitate de plata la indemana pentru activitatile ilegale in industria jocurilor de noroc. Circa 13% din site-urile de profil accepta folosirea monedelor virtuale iar autoritatilor le este dificil sa ia urma banilor.Mai multe firme au interzis serviciile de plata cu criptomonede, luna trecuta.