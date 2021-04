Bancile centrale incep sa-si bata propriile monede digitale. Care vor fi beneficiile si ce tari vor profita de aceasta schimbare

SUA tatoneaza terenul pentru dolarul digital

Pe de alta parte, potrivit presedintelui Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde , un euro digital ar putea aparea, in cel mai bun caz, peste patru ani. Dar cum este vorba de UE, unde birocratia este la ea acasa, BCE a anuntat ca mai intai va face publica o analiza a celor 8.000 de raspunsuri pe care le-a primit in consultarea publica cu privire la crearea unui euro digital."Analiza va fi comunicata Parlamentului European care este unul dintre principalii jucatori alaturi de Comisie si Consiliu cu care noi colaboram strans", a declarat Lagarde.In baza consultarilor, alaturi de procesul legislativ, Consiliul de Guvernare al BCE va decide daca institutia va incepe sa experimenteze cu o MDBC la mijlocul anului acesta.Dupa aceasta faza experimentala, consiliul va efectua apoi o evaluare de sase luni sau de un an pentru a lansa euro digital."Intregul proces - sa fim realisti - va dura inca patru ani, poate un pic mai mult. Dar as spera ca o putem pastra in termen de patru ani. Este un efort tehnic, precum si o schimbare fundamentala, deoarece trebuie sa ne asiguram ca o facem corect. Le datoram europenilor, ei trebuie sa se simta in siguranta. Ei trebuie sa stie ca detin un echivalent bancar central al unei bancnote digitale. Trebuie sa ne asiguram ca nu vom sparge niciun sistem, ci il vom imbunatati", a spus ea.BCE a lansat o consultare publica cu privire la un potential euro digital in octombrie 2020. In acest proiect de creare a unei monede digitale a unei banci central este implicata si Romania alaturi de alte 16 state europene.Recent, Federal Reserve a SUA anuntat ca analizeaza crearea unei MDBC lansand preconditiile necesare pentru lansarea dolarului digital.Primele zvonuri care au aparut legat de dolarul digital tine de faptul ca acesta s-ar putea sa fie creat pe blockchainul Hedera.Fata de criptomonede, moneda digitala a unei banci centrale vine cu risc scazut, reprezinta bani asigurati de banca centrala - adica la fel ca banii obisnuiti numai ca actualizati pentru un sistem financiar digital.China si Suedia au devenit pioniere in domeniul crearii de MDBC. In acest context, Federal Reserve a ramas in urma, dar in februarie, au fost trasate preconditiile pentru noua moneda digitala a bancii centrale.Blockchainul Hedera are deja ceva istorie mai ales ca acesta a fost mentionat prima data in decembrie 2019. Pe atunci, Institutul National de Guvernare Inteligenta (INGI) din India a publicat un draft al Strategiei Nationale pe Blockchain.INGI propunea o rupie digitala pe un blockchain cu permisiuni publice. In document se propunea ca blockchain-ul national sa foloseasca o versiune privata a unui blockchain, precum cel al Hedera Hashgraphs. Acest lucru sugereaza ca Hedera este destul de capabila sa creeze dolarul digital.