Analist financiar: "Bitcoin ar putea ajunge la 100.000 de dolari in 2021". Cine a pariat dupa prabusire si-ar putea tripla profitul

Elon Musk a pornit trendul descendent

Pentru multi investitori cu experienta, caderea Bitcoin cu mai bine de jumatate din valoare fata de punctul valoric maxim atins a reprezentat o buna oportunitate sa investeasca si mai mult in criptomoneda dominanta. Si dupa cum se poate vedea chiar si astazi, Bitcoin bate la "usa" nivelului de 40.000 de dolari.Analistul a dezvaluit, intr-un tweet, ca factorul principal pentru corectarea criptomonedei a fost utilizarea excesiva a energiei, dar a mentionat ca aceasta utilizare reprezinta "puterea celei mai mari retele descentralizate din lume", potrivit CryptoGlobe.com. McGlone a adaugat, de asemenea, ca minerii de criptomonede "devin mai ecologici", facand referire aparent la eforturile depuse de diversi mineri BTC de a folosi energia regenerabila. Preturile criptomonedelor s-au prabusit la inceputul acestei luni, dupa ce CEO-ul Tesla Elon Musk , a dezvaluit ca Tesla nu va mai accepta plati cu Bitcoin din cauza preocuparilor de mediu.In timp ce comunitatea criptografica s-a ciocnit cu Musk in urma anuntului, CEO-ul a sugerat ulterior ca firma ar putea vinde participatiile sale Bitcoin , inainte de a spune ca are "maini de diamant" (limbaj folosit de utilizatorii reteie de socializare Reddit prin care arata ca pastreaza activele in care au investit pe termen lung).Recent, s-a dezvaluit crearea unui nou Consiliu minier Bitcoin care "promoveaza transparenta utilizarii energiei" si incurajeaza minerii sa utilizeze energie regenerabila.De asemenea, potrivit analistul Bloomberg, datele par sa arate ca principala moneda digitala a intrat in mainstream cu rezultatele potentiale inclinate in favoarea sa, deoarece declinul criptomonedei a avut un efect asupra pietelor de capital.Dupa cum a raportat CryptoGlobe, analistul a prezis corect ca pretul Bitcoinului se indrepta spre 20.000 de dolari la sfarsitul anului trecut si a prezis ca BTC ar putea intra intr-un raliu parabolic anul acesta. In februarie, el a prezis ca BTC s-ar putea indrepta catre marca de 50.000 de dolari, pe masura ce investitorii au scos fonduri din aur si au pariat pe criptomoneda principala.Pretul Bitcoin a atins anul acesta un nivel record de 63.000 de dolari, inainte de a intra intr-o corectie abrupta care a culminat cu prabusirea de saptamana trecuta. Criptomoneda a scazut la un nivel minim de 32.000 dolari.