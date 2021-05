Bitcoin a scazut sub 40.000 de dolari. Analistii prevad o cadere si mai drastica

Se pare ca o parte din vina pentru aceasta depreciere a Bitcoin o poarta vestile care vin din China unde se anunta noi restrictii pentru tranzactionarile de criptomonede. Aceste vesti proaste se adauga celor care au venit de la Tesla care a anuntat ca nu va mai accepta ca moneda digitala drept plata pentru masinile sale electrice.La momentul redactarii acestui material, Bitcoin se tranzactiona la cumparare cu 38.940 de dolari si la vanzare cu 38.568 de dolari, astfel ca a a juns la o scadere de 40% fata de nivelul record inregistrat in 14 aprilie, de 64.895 de dolari.Nici cea de-a doua criptomoneda din piata nu sta prea bine, aceasta ajungand la o cotatie de 2.875 de dolari.Declinul celor mai tranzactionate doua monede digitale a fost accelerat de Tesla si Elon Musk dar si de confuzia pe care miliardarul a creat-o in piata cu privire la faptul ca acesta ar fi putut vinde toata cantitatea de Bitcoin pe care a cumparat-o in ianuarie la un pret de 1,5 miliarde de dolari.De asemenea, China a anuntat ca va interzice companiilor financiare si companiilor de plati sa mai furnizeze servicii legate de tranzactionarea de criptomonede, cuplat cu un avertisment legat de tranzactiile speculative pe cripto. Acesti factori au dus la o panica in piata si vanzarea masiva a criptomonedelor.Analistii financiari de le Wall-Street avertizeaza ca aceasta vanzare masiva de criptomonede, inclusiv Bitcoin, ar putea trimite moneda dominata mult mai jos de nivelyul de 40.000 de dolari.