Caderea Bitcoin inca nu s-a terminat. Analistii se mai asteapta la o depreciere severa

Bitcoin nu reuseste sa treaca de 40.000 de dolari

Unde se afla Bitcoin in prezent

Instrumentele derivate si datele on-chain semnaleaza situatia ramane in continuare destul de precara. Traderii au incercat sa temporizeze inversarea mult asteptata a tendintei de cand Bitcoin a initiat corectia de 48% la 30.000 dolari pe 12 mai. Miscarea a culminat cu lichidarea pozitiilor futures lunare in valoare de 12 miliarde dolari si, pana in prezent, increderea traderilor ramane la cote minime.Pietele au inceput ca caute peste tot semne de inversare a tendintelor, inclusiv modele tehnice, date privind inflatia preturilor de consum din Statele Unite si depozite de schimb Bitcoin. De exemplu, unii analisti au afirmat ca ar fi suficient un maxim mai mare, urmat de o miscare de peste 40.000 dolari.Si chiar daca Bitcoin a reusit sa sparga pragul de 40.000 de dolari, acesta nu a tinut mai mult de cateva ore, iar criptomoneda dominanta a cazut inapoi spre pragul de 35.000 de dolari. Alti traderi sunt de parere ca Bitcoin va trebui sa retesteze pragul de 30.000 de dolari inainte sa isi inceapa urcarea.Un alt factor de luat in considerare tine de investitorii care isi maresc portofoliul Bitcoin din cauza lipsei de corelatie cu activele financiare traditionale. Acest panaceu al unor naratiuni diverse si uneori conflictuale creeaza bariere in modelarea potentialului pietei, statutul de adoptie si chiar masurarea eficacitatii dezvoltarilor recente, potrivit Coin Telegraph. Unii se vor bucura pentru Tesla si companiile mari care construiesc rezerve Bitcoin, in timp ce altora nu le-ar pasa mai putin de cine detine moneda virtuala si, in schimb, se vor concentra asupra provocarilor scalabilitatii si fungibilitatii.Raliul de pret de peste 6 ori din 1 octombrie 2020 pana la varful de 64.900 de dolari din 14 aprilie 2021 a cauzat o crestere majora a ofertei mutate in lunile dinaintea raliului. Cand aceasta valoare prezinta o scadere brusca, aceasta indica faptul ca investitorii nu mai sunt interesati sa participe la nivelul actual al pretului.In prezent, exista 2,2 milioane Bitcoini activi in ultimele 30 de zile, iar acest lucru este semnificativ mai mare decat nivelurile observate inainte de octombrie 2020.Pretul Bitcoin nu a reusit sa sparga pragul de rezistenta de 37.000 de dolari si este in scadere, totodata ramanand la riscul de a cadea sub 34.000 dolari. Bitcoin se confrunta cu multe obstacole in apropierea nivelurilor de rezistenta de 36.000 si 37.000 de dolari.Exista o linie cheie de tendinta de scadere care se formeaza cu rezistenta de aproape 36.000 dolari pe graficul orar al perechii BTC / USD . Perechea ar putea scadea puternic daca se va stabili sub suportul de 34.000 si 33.200 dolari, potrivit NEWS BTC Bitcoin a facut cateva incercari de a elimina zona de rezistenta de 37.000 de dolari, dar nu a reusit. Ultima scadere a scazut a fost formata aproape 33.650 dolari inainte ca moneda dominant sa fie corectata mai sus.Bitcoin se tranzactioneaza, de asemenea, cu mult sub 37.000 dolari si media mobila simpla de 100 de ore.