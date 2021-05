Principalele criptomonede au atins miercuri cele mai reduse niveluri din ultimele 3 luni si jumatate

Pe parcursul tranzactiilor, capitalizarea pietei criptomonedelor a pierdut aproape 1.000 de miliarde de dolari, iar la jumatatea zilei de miercuri era de 1.650 de miliarde de dolari.Bitcoin, cea mai valoroasa si cea mai cunoscuta criptomoneda, era deja sub presiunea unei serii de tweeturi ale sefului Tesla Elon Musk , dar stirile din China i-au accentuat declinul, pana la 30.066 dolari pe unitate, cel mai redus nivel atins in ultimele 3 luni si jumatate.Criptomoneda a scazut cu 54%, de la un nivel record de 64.895 de dolari pe unitate atins pe 14 aprilie. Bitcoin se indreapta si spre primul declin lunar consemnat din noiembrie 2018."Scaderea puternica a pretului bitcoin nu trebuie sa vina ca un soc pentru piata. Pentru orice activ care a crescut asa de mult ca bitcoin in ultimul an ar trebui sa existe asteptari privind unele scaderi, pentru ca unii investitori isi extrag profiturile, asa cum vedem in prezent", a declarat Gavin Smith, director general al consortiului crypto Panxora.Declinul bitcoin a tras dupa el si alte active crypto, cum este ether, moneda legata de reteaua blockchain ethereum, care a coborat la 1.850, cel mai slab nivel atins de la sfirsitul lunii ianuarie.Moneda si-a atenuat declin pe parcursul zilei, fiind cotata in scadere cu 26%, la 2.497 de dolari pe unitate, de la un maxim record atins pe 12 mai, ether a scazut cu 57%.Dogecoin a scazut la randul ei, cu aproape 26%, la 0,35 dolari pe unitate, potrivit Coingecko.Actiunile platformei de tranzactionare crypto Coinbase au scazut miercuri cu 7,4%, iar de la listarea directa din aprilie pretul acestora s-a redus la aproape jumatate.Titlurile Tesla au scazut la randul lor miercuri, cu 3,8%, la 555,83 dolari pe unitate.