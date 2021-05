Profilul romanilor care investesc in criptomonede. Cei mai multi sunt barbati sub 30 de ani STUDIU

Conform datelor centralizate de Exact Business Solutions in cercetarea "Digital Evolution: Connected Consumer Monitor", doar 16% dintre respondentii care afirma ca au tranzactionat criptomonede in perioada analizata au peste 45 de ani.De asemenea, aproape 10% dintre romanii utilizatori de internet au cumparat criptomonede cel putin o data la trei luni, majoritatea acestora fiind barbati (66%), rezidenti din Bucuresti si orase mari ale Romaniei.In plus, 15% din totalul celor chestionati afirma ca folosesc aplicatii de trading online cel putin o data pe luna, constant fata de luna ianuarie 2021.La nivel general, cercetarea de specialitate releva faptul ca 57% dintre cei care au cumparat/vandut monede digitale se incadrau in esantionul de varsta 18 - 30 de ani.In ceea ce priveste evolutia aplicatiilor utilizate pentru tranzactiile online, se constata o crestere semnificativa a aplicatiei eToro in luna mai vs ianuarie 2021, de la 9% la 13%, in timp ce Revolut si Forex au ramas la aceleasi procente (29%, respectiv 13%). In zona de trading, Revolut ramane in topul aplicatiilor utilizate pentru tranzactii online (29%), la o distanta considerabila de 16% fata de restul aplicatiilor, 39% dintre utilizatorii acestei platforme avand un nivel superior de educatie.Cea de-a zecea editie a studiului cantitativ "Digital Evolution: Connected Consumer Monitor" a fost realizata de Exact Business Solutions, in luna mai a acestui an, pe un esantion reprezentativ la nivel national de 1.020 de respondenti, care utilizeaza zilnic internetul, cu varste intre 18 si 65 de ani.Exact Business Solutions are o experienta de peste zece ani in marketing research si strategie, oferind o gama larga de tehnici si instrumente de cercetare pentru studii calitative si cantitative, servicii de consultanta, pana la adoptarea metodologiei Design Thinking.