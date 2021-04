Cresterea fulminanta a unei monede virtuale. Care este criptomoneda ce a surprins toti investitorii

Astazi dimineata, la orele 6.55, DREP valora doar 2,6 centi, iar in numai 5 minute criptomoneda sarit la 2,99 dolari, cresterea fiind de peste 11.000%. Pana la ora actuala cea mai mare cotatie a fost de 3,05 dolari, ceea ce o ducea spre o crestere de aproape 12.000%.De azi de dimineata si pana acum, traiectoria acesteia s-a mai temperat putin osciland intre 2,65 si 2,9 dolari, iar la ora la care scriem acest material DREP se tranzactioneaza cu 3,00 dolari ceea ce inseamna ca a crescut cu 11.500%.Pe la ora 6.00, de pe contul de Twitter al retelei s-a dat urmatorul mesaj: "Mai este doar o ora? Sunteti pregatiti sa ajungem, pe luna?". Se pare ca nu s-au inselat cand au facut acest anunt pentru ca, in momentul de fata, DREP este criptomoneda cu cea mai mare crestere care a fost inregistrata nu numai astazi, dar si pe parcursul intregii saptamani.Cei care stiua de aceasta criptomoneda asteptau inca de acum doua saptamani ca ar urma ceva de genul acesta. Pe atunci, oficialii Decentralized Reputation System (DREP) faceau un anunt pe Twitter legat de o supriza pe care o aveau pentru cei care au investit in criptomoneda lor.In 15 martie, criptomoneda DREP nu valora decat 1,6 centi. Iar dupa anuntul respectiv, care avea legatura cu un nou update pe care urma sa-l aiba reteaua, aceasta a crescut cu aproape 20%.Cum era normal, fiecare companie care anunta un update legat de tokenul si reteaua pe inregistreaza o crestere substantiala fata de zilele obisnuite. Dupa respectivul anunt, cand a trecut de 1,9 centi, acesta era cota record pe care o atinsese criptomoneda la vremea respectiva. Dar surpriza avea sa vina de abia dupa, potrivit Crypto.ro. DREP isi ajuta utilizatorii sa cuantifice si sa-si monetizeze valoarea reputatiei. Blockchain isi propune sa abordeze problema stirilor false si a identificarii digitale, care este raspandita pe internet. Astfel, pe masura ce simbolul DREP are un rol mai central in reteaua credit-date, cererea sa va creste, de asemenea.