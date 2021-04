Banca centrala a Norvegiei face primele teste tehnice pentru o criptomoneda nationala

In urmatorii doi ani, banca central a Norvegiei va testa o MDBC urmand recomandarile unui grup intern de coordonare."Potrivit grupului de lucru cercetarile in domeniul monedelor digitale emise de banci central s-au accentuat in ultima vreme. Multe banci nationale fac teste si simulari pentru utilizarea uneo astfel de monede, iar multe dintre acestea sunt pe cale sa realizeze textile tehnice", au afirmat reprezentantii Norges Bank, citati de Coin Telegraph Potrivit anuntului, banca nordica s-a implicat in astfel de teste pe parcursul ultimilor 4 ani."Numerarul bancii centrale ofera sistemului de plati o serie de atribute importante care pot fi relevante pentru pastrarea si dezvoltarea ulterioara prin emiterea unei MDBC. Sunt necesare cunostinte suplimentare pentru a putea decide daca emiterea unei monede digitale este adecvata", a spus guvernatorul Oystein Olsen.Norges Bank a luat in considerare lansarea propriei criptomonede nationale in 2018, pentru a "asigura increderea in bani si in sistemul monetar".Norvegia a initiat cercetarea pentru o criptomoneda digitala din cauza unei scaderi masive a consumului de numerar. Natiunea scandinava este considerata a fi cea mai fara tara din lume, cu doar 4% din platile efectuate cu bancnote si monede.Tarile din intreaga lume isi intensifica eforturile pentru a dezvolta monede digitale nationale. La inceputul acestei saptamani, Banca Angliei a anuntat oficial inceperea studiilor preliminare pe MDBC care ar putea duce la crearea unei lire digitale.