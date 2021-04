Criptomoneda Ripple: de la fiori reci, la euforie pentru investitori

Cu toate acestea, in ultimele zile, criptomoneda a crescut cu aproape 100%, dupa ce au aparut primele semne pe baza carora, Ripple ar putea sa castige procesul cu SEC. Astfel ca, astazi a atins o cota de 1,05 dolari, dupa ce, in urma cu o saptamana aceasta se tranzactiona undeva la 55 de centi.Se pare ca zilele acestea, datorita faptului ca Bitcoin si-a consolidat pozitia intre 55.000 si 60.000 de dolari a oferit investitorilor un moment de respiro. In acest timp, unii dintre ei si-au incasat castigurile de pe urma criptomonedei dominate si au ales sa investeasca in monede digitale mai mici. Una dintre ele este XRP.Mai mult, ieri, unul dintre judecatorii implicati in procesul dintre SEC si Ripple a obligat autoritatea de reglementare sa prezinte documente potrivit carora Bitcoin si Ethereum nu sunt active mobiliare."Pe baza informatiilor culese pana in prezent, este clar ca SEC a fost informata de participantii sofisticati de pe piata ca XRP nu era un activ moniliar si a solicitat feedback cu privire la aceasta pozitie, dar nu a furnizat o declaratie publica contrara pana cand nu si-a depus acuzatiile in acest caz in decembrie 2020. Cunoscand toate informatiile despre aceste fapte (fie prin comunicari interne sau externe) este relevanta pentru aparare si va fi centrala pentru intelegerea Curtii a mai multor aspecte esentiale pentru caz", spun avocatiiRipple citati de BTC Peers. Majorarea de cota a XRP a ridicat capitalizarea criptomonedei la 47,76 de miliarde de dolari. Mai mult, volumul de tranzactionare al acestei criptomonede a fost pe ultimele 24 de ore a fost de 33 de miliarde de dolari insumand aproape 16% din volumul total tranzactionat.La pretul actual, moneda Ripple este mai jos decat cotatia record cu aproape 68%, cotatie pe care a atins-o in 4 ianuarie, 2018 - 3,29 dolari.Potrivit CEO-ului Ripple Labs, Brad Garlinghouse, cea mai mare problema a criptomonedelor, in momentul de fata, ramane caracterul speculativ extrem de ridicat. Acesta vorbeste din proprie experienta, avaand in vedere ca, in urma cu 3 ani, detinatorii de XRP au avut parte de o prabusire a pretului imediat dupa ce moneda a atins recordul.