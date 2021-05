Criza criptomonedelor a cernut investitorii "destepti" de cei fara experienta ANALIZA

Teama de reglementare a tras in jos piata

In tot acest proces, piata criptomonedelor "sangereaza" de vreo 2 zile, timp in care a reusit sa piarda circa 600 de miliarde de dolari din capitalizare, ajungand de la 2,5 trilioane de dolari, la undeva sub 1,9 trilioane de dolari.Cu toate acestea, o parte dintre ele si-au revenit, dar nu la preturile record cu care ne-am obisnuit in ultimile luni.Spre exemplu, Bitcoin , de abia astazi a reusit sa revina la un prag deasupra a 40.000 de dolari, in conditiile in care ieri se indrepta vertiginos spre 30.000 do dolari, moment in care, investitorii cu experienta au profitat si au cumparat "chilipirul".Potrivit lui Claudiu Cazacu, preturile reflecta un interes major, acesta avertizand si asupra pericolelor care-i pasc pe cei care alearga dupa facut bani rapid."Din proiectele actuale unele vor fi de viitor, dar multe dintre ele nu putem sa bagam mana in foc ca vor mai exista peste 2, 3, 5 ani de zile. Este inflatie de criptomonede. Dar pentru cele majore, exista mereu, vag, amenintator, spectrul reglementarii, care va fi insa, mai feroce, sau mai pasnic in fuctie de niste nuante pe care nu le putem estima acum", a afirmat analistul financiar.Anuntul ca autoritatile chineze vor sa reglementeze piata criptomonedelor i-a speriat pe foarte multi investitori, iar aceste vesti au venit si in contextul in care miliardarii americani se certau pe subiectele ce au rasarit in aceasta piata."Daca vom asista la o reglementare blanda, care sa nu sugrume existenta criptomonedelor, atunci tendinta pe termen lung s-ar putea pastra una favorabila. Dar nu stim in momentul de fata, iar cand ai deja valori inalte, asta inseamna deja un risc. Iar daca pe langa asta, dintr-un moment in altul, chiar daca nu s-a intamplat acum, in jurisdictiile majore, o noua runda de reglementari mai stricta, parca nu pare a fi momentul optim de a intra in piata", declara Cazacu recent.Expertul spune ca raportul risc/ recompensa nu era foarte atractiv acum o saptamana, fapt care a fost confirmat de caderea agresiva din ultimele zile."Ethereum a castigat foarte mult in raport cu Bitcoin pentru ca s-a dezvoltat pe baza lui un intreg ecosistem de produse inovative si, in plus, a anutat ca folosind infrastructura sa, va face o emisiune de obligatiuni Banca Europeana de Investitii. Si cand auzi Ethereum si BEI in aceeasi fraza pare o veste destul de buna", a mai spus Claudiu Cazacu.Bitcoin a inceput sa se stabilizeze dupa o corectie dramatica asupra pretului. Miercuri, BTC si-a revenit din caderea de 30%. Cu toate acestea, pretul Bitcoin a scazut de la 43.500 de dolari la 30.000 de dolari intr-o zi.Potrivit CoinMarketCap, pretul BTC este de 40.108 dolari, cu un volum de tranzactionare de 24 de ore de 131.407.154.818 dolari, la momentul redactarii materialului.Toata aceasta cadere i-a picat extrem de bine unuia dintre cei mai vocali investitori anti-Bitcoin, Peter Schiff, care spune despre moneda digitala principala ca nu este o investitie sigura asa cum este aurul."Ziua de astazi ar trebui sa stabileasca cine a avut dreptate. Bitcoin nu este o investitie sigura, nici din punct de vedere al protectiei oferite impotriva inflatiei si nici ca activ cu valoare de stocare asa cum o are aurul. Este un token extrem de speculativ care se tranzactioneaza cot la cot cu alte active cu risc ridicat", a declarat Peter Schiff.Si cea de-a doua criptomoneda a scazut dramatic, cu 17% intr-o singura zi, pana la 2.576.98 de dolari, dar la ora redactarii acestui material incepuse sa recupereze o parte din masiva pierdere.Miscarea in jos a acestei criptomonede a costat-o o buna bucata din capitalizare care ajunsese la 296 de miliarde, in comparative cu 479,3 miliarde cat a inregistrat cand se afla la cea mai mare cotatie.Moneda Ripple, XRP parea ca incepe sa mearga bine, in ciuda procesului pe care-l are in derulare cu SEC, insa ultima corectie a fost una extrem de severa. Aceasta a cazut pana la 1,12 dolari, iar acum se tranzactioneaza cu 7-8 centi mai sus.Capitalizarea XRP a scazut la jumatate din cel mai inalt punct al cotatiei, cand avea 83,4 miliarde de dolari.Si restul criptomonedelor din top 10 au scazut extraordinar de mult in ultimele zile, ier cei care au avut bani au putut profita de acest "dip" pentru a acumula si mai multa moneda digitala.