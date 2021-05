Cum se calculeaza impozitul pe criptomonede in 2021

Tranzactiile cu monedele digitale a fost reglementata pentru prima data in Romania in 2019, prin Legea 30/2019, care a introdus in Codul Fiscal modalitatea de impozitare a acestui tip de venit. Conform reglementarii, profitul rezultat din tranzactiile de criptomonede se incadreaza in categoria veniturilor din alte surse si sunt taxate ca atare, specific categoriei din care fac parte.Acest venit trebuie calculat si declarat de persoana care primeste venitul, nu de cea de la care se ofera acest venit. Ceea ce inseamna ca obligatia le revine utilizatorilor de platforme online, nu platformelor.Declaratia unica se depune pana pe data de 25 mai 2021, pentru veniturile obtinute in 2020 din tranzactiile cu criptomonede si pentru cele a fi estimate in anul curent. Daca sunteti persoana fizica rezidenta in Romania aveti obligatia de a face aceasta declaratie chiar daca veniturile sunt obtinute din Romania sau din alta tara.Persoanele fizice care obtin profit din Bitcoin sau oricare alta moneda digitala trebuie sa plateasca 10% din profit. Aceasta este media dintre pretul de cumparare si pretul de vanzare. Desigur, fiind vorba de monede digitale exista si o particularitate. Nu se impoziteaza castigurile daca acestea nu depasesc 200 de RON pe tranzactie, cu conditia ca totalul castigului intr-un an sa nu fie mai mare de 600 de RON.Daca totusi este depasit acest prag atat pentru tranzactiile singulare, cat si pentru cele cumulate cu alte venituri personale si se trece de 12 salarii brute minime de economie, romanii trebuie sa plateasca, pe langa cei 10% si contributia de asigurari sociale de sanatate.In ceea ce priveste contributia la asigurarile sociale de sanatate (CASS) aceasta s-a majorat pentru anul 2020, ajungand la 26.760 de lei. Cota CASS se aplica pentru acest plafon si se impoziteaza cu 10%, ceea ce inseamna o contributie de 2.676 de RON, indiferent de nivelul castigului, daca s-a depasit pragul mentionat anterior.Daca nu va depuneti aceste declaratii unice riscati sa fiti sanctionati cu o amenda cu valoare echivalenta intre 50 si 500 de lei.