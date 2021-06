Premiera casei de licitatii Sotheby's: un diamant in forma de para va putea fi achitat in criptomonede

Sotheby's a spus ca ar fi prima data cand un diamant de o asemenea dimensiune va fi oferit pentru cumparare la licitatie cu criptomonede. Niciun alt obiect fizic de o valoare atat de mare nu a fost disponibil anterior pentru vanzare in criptomonede, a adaugat casa de licitatii.Diamantul impecabil in forma de para, de 101,38 carate, supranumit The Key 10138, este unul dintre cele zece diamante de peste 100 de carate care au venit vreodata la licitatie, dintre care doar doua au fost in forma de para. Acesta are o estimare de pre-vanzare intre 10 si 15 milioane de dolari si va fi vandut pe 9 iulie in Hong Kong.Bitcoin sau eter, alaturi de banii traditionali, vor fi acceptate ca instrument de plata."Acesta este un moment cu adevarat simbolic. Cel mai vechi si emblematic numitor al valorii poate fi acum achizitionat, pentru prima data, folosind cea mai noua moneda universala a umanitatii ", a declarat intr-un comunicat Patti Wong, presedintele Sotheby's Asia.Criptomonedele au avut un an volatil, cu cresteri explozive si caderi majore. In Statele Unite, Comitetul National Republican al Congresului a anuntat saptamana trecuta ca va accepta donatii in criptomoneda.Luna aceasta, El Salvador a devenit prima tara care a adoptat bitcoin ca mijloc legal de plata.Sotheby's a vandut in luna mai o lucrare Banksy pentru 12,9 milioane de dolari, fiind pentru prima oara cand o opera de arta fizica a fost vanduta de o casa de licitatii importanta in criptomonede.Sotheby's a anuntat ca anul trecut a inregistrat o cerere puternica de diamante albe, bijuterii si alte articole de lux, in special din partea tinerilor, inclusiv a celor din Asia.Numele diamantului incolor - Key 10138 - este destinat sa reflecte rolul integral pe care il ocupa tastele in lumea criptomonedelor. Diamantele in forma de pere sunt printre cele mai cautate.Diamantul Cullinan 1, de 530 de carate, care face parte din Bijuteriile Coroanei din Marea Britanie, este cel mai faimos exemplu.Cel mai mare pret platit pentru un diamant incolor la licitatie a fost un oval de 118,28 carate, care a fost vandut cu 30,8 milioane de dolari la casa Sotheby's din Hong Kong, in 2013, cu un pret record pe carat de 260.252 dolari.