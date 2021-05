Milionarii si miliardarii din criptomonede isi doneaza 1% din castigurile anuale pentru caritate

Cripto Giving Pledge incurajeaza investitorii si companiile in criptomonede sa doneze cel putin 1% din participatiile lor catre organizatii caritabile in fiecare an. Initiativa face parte din mandatul The Giving Block de a creste donatiile caritabile si de a permite mai multor organizatii nonprofit sa accepte donatii de criptomonede Giving Block a reunit Founders Circle pentru a promova initiativa si a invitat mai multi lideri din industrie sa se alature. In ultima saptamana, Founders Circle a intampinat patru noi membri, incepand cu Ryan Selkis, fondatorul si CEO al Messari, pe 27 aprilie.De asemenea, a raspuns apelului Dan Matuszewski, fondatorul CMS Holdings si fost sef al Circle Trade, si Qiao Wang de la DeFi Alliance. Ieri, Haseeb Qureshi, directorul general al Dragonfly Capital, a fost prezentat ca al patrulea membru al grupului industrial."Comunitatea criptografica a fost incredibil de generoasa cu mine si sunt norocos sa pot inapoia o parte din aceasta generozitate. Sunt incantat sa donez unor organizatii caritabile de mare impact - si, asa cum se intampla, cripto este cel mai bun mod de a face acest lucru", a declarat Qureshi.The Giving Block va anunta noi membri ai cercului fondatorilor pana pe 30 mai, cand se vor inchide oficial cererile de aderare la grup.Crypto Giving Pledge a fost lansat intr-un moment oportun in evolutia activelor digitale. Piata criptomonedelor valoreaza in prezent aproximativ 2,3 trilioane de dolari, ceea ce inseamna ca o contributie de 1% din partea tuturor membrilor industriei si a investitorilor ar fi echivalenta cu 23 de miliarde de dolari. Acceptarea generalizata in crestere a activelor digitale va determina probabil mai multe organizatii nonprofit sa accepte donatii criptografice.Un bun exemplu al acestei schimbari de tendinta este Crypto Cancer Fund infiintat de Societatea Americana a Cancerului si The Giving Block in ianuarie. Fondul de cercetare accepta donatii sub forma de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) si alte criptomonede.