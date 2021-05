Cel putin doua milioane de dolari au fost furate prin inselatorii cu criptomonede. Escrocii se dadeau drept Elon Musk

Furtul a avut loc in cadrul unei escrocherii in care escrocii pozeaza in celebritati sau personalitati cunoscute in lumea criptomonedelor. Acestia promit sa "multiplice" criptomonedele trimise de investitori, dar in schimb si le insusesc.Escrocheriile cu criptomonede s-au inmultit incepand din octombrie anul trecut, atingand in primul trimestru cel mai ridicat nivel consemnat vreodata, potrivit datelor publicate luni de FTC.Perioada coincide cu cresterea puternica a pretului bitcoin si al altor monede digitale populare.Bitcoin a fost cotata pe 31 martie la peste 59.000 de dolari, un pret cu 450% mai mare fata de nivelul de 10.710 atins la inchiderea tranzactiilor din 30 septembrie.Musk, CEO-ul Tesla , este un mare sustinator al criptomonedelor. Intr-o declaratie depusa la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare, in februarie, Tesla a dezvaluit ca a cumparat bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari.In martie, Musk a spus ca Tesla va accepta bitcoin pentru achizitiile de vehicule. (De atunci, el a dat inapoi din cauza preocuparilor legate de mediu).Compania SpaceX a lui Musk a mai anuntat recent ca va accepta dogecoin ca plata integrala pentru un zbor catre Luna, in primul trimestru al anului viitor. De asemenea, s-a referit la el insusi drept "dogefather".Cresterea Bitcoin ar fi putut atrage noi investitori dornici de profit - care au cazut in mainile escrocilor, mai ales ca cripto este un teritoriu necunoscut pentru multi investitori, potrivit FTC.Aproape 7.000 de persoane au raportat investitii in criptomonede false, din octombrie pana in martie, si ca au pierdut in total peste 80 de milioane de dolari, potrivit FTC. Acestea sunt de aproximativ 12 ori numarul de rapoarte si cu aproape 1.000% mai multe pierderi raportate decat in aceeasi perioada a unui an mai devreme, a spus agentia. Cifrele reale pot fi mult mai mari, deoarece datele reflecta doar escrocheriile raportate de consumatori.Persoana tipica a raportat o pierdere de 1.900 de dolari. Tinerii investitori (cei cu varste cuprinse intre 20 si 49 de ani) au fost de peste cinci ori mai predispusi sa raporteze pierderea banilor din escrocheriile cu investitii in criptomonede, potrivit FTC.Nu este prima data cand numele lui Musk este exploatat de escroci. In 2020, escrocii cripto au vizat Twitter si au preluat conturi de profil inalt ale retelei sociale, inclusiv cel al lui Elon Musk.Dupa cum a raportat anterior CNBC, escrocii au castigat cel putin 121.000 de dolari in bitcoin din eforturile lor de hacking.Escrocii cripto nu isi insusesc doar identitatea lui Musk pentru a-si insela victimele. Acestia imita adesea o autoritate guvernamentala sau o afacere cunoscuta. Multi investitori au raportat ca au incarcat numerar in bancomate bitcoin pentru a plati impostori care pretind ca provin de la Administratia de securitate sociala, potrivit FTC.