El Salvador, prima tara care adopta Bitcoin ca modalitate de plata la nivel national

"Scopul acestei legi este de a reglementa Bitcoinul ca mijloc legal de libertate nerestrictionat cu putere de eliberare, nelimitat in orice tranzactie si la orice titlu pe care persoanele fizice sau juridice publice sau private il necesita", se arata in Legea Bitcoin, potrivit The Independent. Legislatia se concentreaza in primul rand pe adaptarea legala a Bitcoin si afirma ca "fiecare agent economic trebuie sa accepte Bitcoin ca plata atunci cand i se ofera de catre cine achizitioneaza un bun sau un serviciu".Legistalionul afirma, de asemenea, ca preturile produselor si serviciilor pot fi exprimate in Bitcoin si ca contributiile fiscale pot fi platite in bitcoin.Schimburile in BTC , conform acestei legi, nu vor fi supuse impozitului pe castigurile de capital, la fel ca orice curs legal. Se afirma ca, in scopuri contabile, S.U.A. dolarul va fi folosit ca moneda de referinta.Acum doua zile, Bitcoin se tranzactiona la o cotatie de 32.000 de dolari, iar dupa anuntul venit dispre El salvador, pretul acestuia a sarit la 37.000 de dolari. In momentul de fata, principala criptomoneda se tranzactioneaza in jurul a 36.500 de dolari.