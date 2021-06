Guvernul din El Salvador vrea plata angajatilor in Bitcoin. Specialistii prevad o iminenta prabusire a economiei

Bitcoin ar putea prabusi economia salvadoriana

Astfel ca Rolando Castro, ministrul Muncii si Asistentei Sociale din El Salvador, a declarat ca guvernul discuta daca companiile din tara ar trebui sa isi plateasca angajatii in Bitcoin.Acesta a discutat cu oficialii din Ministerul Finantelor si Ministerul Economiei problema angajatorilor care isi platesc lucratorii in Bitcoin (BTC). Comentariile sale vin la o saptamana ce "Legea Bitcoin" a trecut in tara sa si a fost aprobata utilizarea criptomonedei ca mijloc legal de plata, potrivit Coin Telegraph. Pe de alta parte, Steve Hanke, profesor de economie aplicata la Universitatea Johns Hopkins, a avertizat ca adoptarea recenta din El Salvador a Bitcoin (BTC) ca mijloc legal de plata are potentialul de a "prabusi complet economia".Acesta a fost economist senior in administratia presedintelui Ronald Reagan in perioada 1981-1982. Hanke a descris anterior Bitcoin ca un activ speculativ "cu o valoare fundamentala zero", iar in aprilie, profesorul de 78 de ani scria pe Twitter : "Criptomonedele sunt viitorul banilor. Bitcoin nu este".Acesta a avertizat ca detinatorii de Bitcoin din tari precum Rusia si China ar putea viza acum El Salvador sa-si incaseze participatiile. In aceste zone, detinerea de criptomonede este mai restrictive."Are potentialul de a prabusi complet economia, deoarece toti dolarii din El Salvador ar putea fi aspirati si nu ar exista bani in tara. Nu au o moneda interna", a spus Hanke.Legea integrarii monetare din 2001 a El Salvador, care a oferit cadrul legislativ pentru inlocuirea in cele din urma a colonului salvadorian cu dolarul SUA, prevede ca salariile si taxele pot fi platite numai in coloni sau dolari. Cu toate acestea, primul este rar folosit in natiunea din America Centrala acum.Intrebat cum ar putea functiona Bitcoin ca mijloc legal de plata in tranzactiile de zi cu zi, intr-o tara in care majoritatea cetatenilor se bazeaza pe numerar, acesta a fost destul de acid."Nu veti plati calatoria cu taxiul cu un Bitcoin. Este ridicol. 70% din oamenii din El Salvador nici macar nu au conturi bancare ", a spus el.In urma cu o saptamana, JPMorgan avertiza ca este dificil sa se vada "beneficii economice tangibile asociate cu adoptarea Bitcoin ca a doua forma de curs legal si poate pune in pericol negocierile cu FMI.