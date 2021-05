Batalia dintre Elon Musk si investitorii multi-milionari a dus la scaderea dramatica a Bitcoin

Ultimul razboi intre Bitcoineri

Tesla nu a vandut Bitcoin

Bitcoin pe crestere cu aproape 370%

Astfel ca, zilele trecute, "TechnoKing of Tesla " a anuntat ca aceasta companie nu va mai accepta Bitcoin ca plata pentru masinile sale electrice pe motiv ca minarea pentru aceasta criptomoneda este extrem de poluanta pentru planeta.Totul a inceput de cand Elon Musk a aparut ca invitat in cadrul emisiunii Saturday Night Live si a facut cateva declaratii ce au inceput "sa traga" in jos criptomonedele. Imediat dupa emisiune, Dogecoin, criptomoneda pe care, mai nou, o "pastoreste" Elon Musk, a cazut drastic de la 73 de centi pana la 37 de centi. Dar pentru a drege problema, a venit cu un nou anunt si a afirmat ca va finanta prima calatorie pe Luna cu Dogecoin.In schimb, fata de meme-moneda, Bitcoin reprezinta o problema mai serioasa pentru ca, pe 8 februarie, Elon Musk afirma ca in ianuarie, Tesla a achizitionat Bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari. Dupa acest anunt, criptomoneda dominanta a avut o traiectorie ascendenta, ajungand la o cotatie record de peste 64.000 de dolari.Cearta pe Twitter a escaladat intre Bitcoineri cand s-a presupus ca Tesla deja a vandut o buna parte dintre Bitcoinul achizitionat in ianuarie, sugerand astfel ca, in mod voit, Elon Musk a participat la o schema de "pump and dump".Peter McCormack (care si-a schimbat numele de pe Twitter in "McObnoxious"), gazda podcast-ului What Bitcoin Did, a declarat ca recentele critici ale lui Musk fata de BTC sunt "slab informate", adaugand ca acest sprijin pentru Dogecoin il poate face un "troll perfect".Comentariile lui McCormack se pare ca l-au enervat pe Musk, CEO-ul Tesla afirmand ca "ceva asa neplacut ma face sa vreau sa intru pe Doge". Dezvoltatorul Yearn Finance a sarit, de asemenea, pentru a explica faptul ca sprijinul aparent al lui Musk pentru Dogecoin fata de Bitcoin a cuprins o schema elaborata de "pump and dump".Elon Musk le-a dat peste nas expertilor in criptomonede sugerand ca are o experienta mai vasta asupra banilor, din moment ce acesta a creat si inca detine platforma de tranzactionari PayPal.Pe de alta parte, CEO-ul Microstrategy si sustinatorul proeminent al Bitcoin, Michael Saylor, a evidentiat diferentele dintre PayPal si Bitcoin."Lumea are nevoie de un depozit de valoare descentralizat, sigur si deflationist, precum Bitcoin. Mult mai mult decat are nevoie de un mediu de schimb inflationist mai centralizat, mai putin sigur, pe care il descrii mai sus (n.r. - PayPal)".Cu toate acestea, potrivit MarketWatch , multimiliardarul de la Tesla a negat aceste zvonuri, declarand ca nu a vandut nici macar o moneda din cele achizitionate la inceputul anului.Bitcoin a urcat la pretul de 44.792 dolari, dupa ce la primele ore ale diminetii ajunsese la 42.212 dolari, deprecierea la ora redactarii acestui material fiind de 9%.Criptomoneda lider a terminat duminica in scadere cu aproximativ 8%, in jur de 44.400 de dolari, potrivit datelor Coindesk. In timp ce Bitcoin si alte criptomonede sunt tranzactionate 24 de ore pe zi, sesiunea zilnica se reseteaza la ora 17:00.Chiar si in conditiile ultimelor declaratii care au dus la scaderea valorii Bitcoin, acesta a inregistrat o crestere de 370% in ultimul an. Lucrul acesta este confirmat si de catre unul dintre cei mai proeminenti investitori de talie mondiala, Mark Cuban, care spune ca monedele virtuale nu ar fi ajuns la aceste cote daca nu ar fi fost o cerere atat de mare pentru ele, mentioneaza Cointelegraph.com. Intr-un tweet lansat ieri, Cuban a analizat starea actuala si viitorul tehnologiei si investitiilor blockchain, concluzionand in cele din urma ca, desi exista obstacole reale in calea adoptarii, preturile activelor reflecta din ce in ce mai mult "utilitatea" si "cererea" reale, iar la un moment dat, cand criptomonedele vor fi mature, vom ajunge sa ne intrebam cum am trait fara ele pana acum.