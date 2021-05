Elon Musk a devenit unul dintre cele mai serioase riscuri pentru monedele virtuale

Dupa anuntul lui Elon Musk pe Twitter ca Tesla nu va mai accepta plata in Bitcoin pentru automobile, piata criptomonedelor a pierdut 365 de miliarde de dolari, iar analistii se intreaba daca nu cumva este un mesaj care sa semnaleze indirect o alta tranzactie a Tesla sau poate chiar o miscare cu beneficii de imagine."Piata monedelor virtuale a fost deja de multa vreme obligata sa se obisnuiasca cu influenta masiva a lui Elon Musk, iar reactia Bitcoin la o postare recenta a sa nu este o surpriza. Dupa un anunt pe Twitter prin care "Tehnoking" al Tesla vesteste suspendarea acceptarii Bitcoin, citand ingrijorari de mediu, BTC a coborat cu peste 17%, desi, ulterior a revenit, recuperand aproximativ jumatate din scadere. Schimbarea de atitudine este evidenta: Musk s-a declarat in repetate randuri fan al monedelor virtuale si al Bitcoin, inclusiv printr-o serie de mesaje vag "cifrate". In retrospectiva, acestea prefigurau un plasament al Tesla. La inceputul anului Tesla acumulase o pozitie de 1.5 mld. de dolari in bitcoin. Profitul in T1 a fost sustinut de vanzarea a 10% din acesta, generand un plus de 101 mil. dolari", spune Cazacu.Acesta se intreaba daca nu cumva ar putea fi, din nou, de fapt, un mesaj care sa semnaleze indirect o alta tranzactie a Tesla?."Vom afla in momentul raportarilor financiare ale T2 (cel tarziu), si ipoteza nu e deloc improbabila. Sa fie vorba, mai degraba, despre o miscare cu beneficii de imagine? Aratand grija pentru mediu, Musk se aliniaza cu valorile comunicate larg (si care au contribuit la succesul masiv) al misiunii producatorului de autovehciule electrice. Unele comentarii aratau deja lipsa de coerenta: o buna parte din reteaua Bitcoin e sustinuta de energie ieftina obtinuta din carbune, ceea ce contravine obiectivului masinilor electrice de a reduce gazele cu efect de sera. Anticipand, poate, o amplificare a acestor critici, Elon Musk ar fi decis, astfel, sa actioneze preventiv. Mai ales ca, in prezent, concurenta din partea producatorilor traditionali din industria auto care se reorienteaza spre modele electrice devine tot mai mare. Este, de asemenea, o varianta de luat in considerare", a mai spus analistul financiar.POtrivit lui, sensibilitatea masiva a Bitcoin la mesajele unor personalitati publice la nivel de super-influencer global este, insa, umbrita de cea a unor alte monede precum Dogecoin.Pentru cei care urmaresc piata monedelor virtuale, e clar ca, pe langa riscurile traditionale, factorul Musk este unul dintre cele mai serioase riscuri ale investitiilor in domeniu, a concluzionat analistul.