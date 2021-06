Elon Musk, de la calau la salvator al Bitcoin. Miliardarul a anuntat ca Tesla va accepta din nou criptomoneda ca plata

Imediat dupa anunt, Bitcoin a crescut cu aproape 10% si a atins cotatia de 40.000 de dolari, cea care in ultimele saptamani a parut un varf greu de urcat.Totul a inceput pe 8 februarie, cand Tesla a facut public faptul ca in ianuarie, firma a cumparat Bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari. Dupa acest anunt, Bitcoin a cunoscut o evolutie fulminanta ajungand undeva la aproape 65.000 de dolari.Dupa ce a stat o perioada in jurul acestei cotatii, temerile legate de interdictiile Chinei legate de Bitcoin, dar si tweet-urile lui Elon Musk, au facut ca Bitcoin sa cada pana la 32.000 de dolari , chiar saptamana trecuta.In tot acest timp, Elon Musk si-a atras critici severe, mai ales dupa ce a anuntat ca Tesla nu va mai accepta Bitcoin ca plata pentru masinile sale electrice pe motiv ca minarea criptomonedei polueaza foarte mult lumea.Ieri insa, Elon Musk a dat un tweet prin care spunea ca acolo unde se confirma ca se foloseste mai mult de 50% energie regenerabila pentru minarea Bitcoin, Tesla este deschisa la a accepta din nou Bitcoin ca metoda de plata.Chiar daca el a cazut de la 65.000 de dolari, cotatia de varf a criptomonedei, Bitcoin tot este cu 33% mai valoros decat era la inceputul anului.Pe de alta parte, nu acelasi lucru se poate spune si despre una din comnpaniile sale fanion, Tesla, ale carei actiuni sunt cu 30% mai putin valoroase fata de momentul in care s-a anuntat ca a cumparat Bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari.