ANALIZA De ce criptomoneda romaneasca Elrond va creste masiv in viitorul apropiat

Imbunatatirile protocolului cresc pretul

Pretul Elrond, favorizat de adoptarea mondiala a criptomonedelor

Si cum adoptarea criptomonedelor la o scara cat mai larga creste si tot mai multi utilizatori incep sa tranzactioneze pe retele blockchain, nevoia de protocoale rapide si scalabile devine si mai evidenta pe masura ce costurile tranzactiilor si timpii de confirmare continua sa creasca.Un protocol care a inregistrat castiguri semnificative in ultima luna pe masura ce noi indivizi si organizatii continua sa intre in blockchain este Elrond (EGLD).Si daca la finele lui martie aceasta criptomoneda atingea un nivel scazut de 115 dolari per unitate, zilele trecute, aceasta se indrepta spre 250 de dolari, inregistrand o crestere de peste 100%.Beniamin Mincu, unul dintre cei doi frati care au creat Elrond, comunica foarte eficient pe Twitter ajutand la cresterea valorii criptomonedei. Astfel ca, din tweet-urile sale ne dam seama ca echipa sa a fost destul de ocupata in ultima vreme. Astfel ca, Elrond si-a extins capacitatile blockchain-ului si a incheiat diverse parteneriate care include protocoale aplicabile in lumea reala.Cel mai recent anunt al celor de la Elrond a fost in data de 11 aprilie, cand proiectul a afisat ultimele specificatii ale token-ului pentru Elrond Standard Digital Token (ESDT), NFT-uri si token-uri semi-funcibile, potrivit Coin Telegraph. O caracteristica cheie a standardului ESDT este ca jetoanele emise pe Elrond nu au nevoie de propriile contracte inteligente, ceea ce ajuta la reducerea amprentei si costurilor de stocare.Taxele universitare se pot plati in Elrond la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, iar adoptarea criptomonedei la scara larga ii creste pretul. Institutia de invatamant va fi prima universitate din Romania care va permite plata taxelor pentru admitere din aceste an intr-o moneda virtuala.Conform anuntului publicat in 7 aprilie de administratia universitatii, institutia planuieste sa implementeze platile cu crypto-active din luna Iulie 2021. Studentii vor avea o alternativa de la plata in moneda nationala pentru taxa anuala de scolarizare.Taxa de scolarizare pentru studii superioare la UBLS variaza intre 2870 si 8040 de lei in functie de profilul ales. UBLS va accepta plata studiilor intr-un activ digital cu origine sibiana, insa nu va pastra crypto-monedele; acestea vor fi convertite in lei printr-un procesator de plati.Un alt factor care a crescut pretul Elrond este legat de parteneriatul cu Shopping.io. Acesta arata ca Elrond poate fi folosit pentru cumparaturi si pentru a castiga diferite recompense cu unele dintre cele mai mari magazine din SUA.Platforma de tokenuri nefungibile Polkamon a ajutat, de asemenea, sa atraga o atentie deosebita asupra lui Elrond recent, cand a dezvaluit ca se va integra cu platforma Elrond, in al treilea trimestru pentru a "imbunatati experienta utilizatorului cu o viteza si comoditate suplimentare".De asemenea, Elrond a reusit sa surprinda o parte din hype-ul in ceea ce priveste finantele descentralizate, deoarece aplicatia de portofel digital si plati globale Maiar din protocol se pregateste acum sa lanseze Maiar Exchange pe 19 aprilie.Datorita multifunctionalitatii sale dar si a timpilor rapizi de tranzactionare si comisioane reduse, Elrond este bine pozitionat pentru a obtine castiguri suplimentare in pret si adoptare general.