Moneda virtuala, Ethereum, ar putea ajunge la o valoare de 10.000 de dolari. "Este ca si cum ai investi in internet in anii '90"

Ethereum ar putea ajunge la 10.000 de dolari

Tot Bitcoin a dat startul

Melker vede perioada in care Bitcoin isi consilideaza pozitia in jurul valorii de 60.000 de dolari cu potential imens de crestere pentru Ethereum, mai ales, in conditiile in care aceasta a ajuns zilele acestea la noi recorduri de cotatie.Chiar la ora redactarii acestui material, Ethereum se tranzactioneaza cu 2.152 de dolari la achizitie si cu 2112 dolari la vanzare, conform platformei de tranzactionare eToro. Se pare ca, efectele monedei secundare pe piata criptomonedelor sunt cele de catalizare pentru restul monedelor alternative, avand in vedere ca acestea s-au majorat si ele substantial pe parcursul ultimei saptamani.Traderul vede investitiile de astazi in criptomonede precum erau cele in internet in urma cu 30 de ani, adica potentialul lor de crestere este extraordinar."Este ca si cum ai investi in internet in anii '90", a afirmat Melker, care nu vede deloc absurd faptul ca Ethereum ar putea ajunge pana la finele anului undeva la 10.000 de dolari."Nu vad de ce un astfel de lucru ar putea fi nebunesc. Asta ar insemna ca va avea parte de o crestere mai mica de 5 ori de aici incolo. Bitcoin aproape ca a crescut de 3 ori de la inceputul anului", a mai spus traderul profesionist.Potrivit analistilor, primii 10 investitori in Ethereum de abia daca detin undeva la 5 milioane de criptomonede, iar in momentul de fata acest lucru inseamna ca, acestia detin in propriile portofolii sume de peste 10 miliarde de dolari, numai din aceasta criptomoneda.Suma este infima in conditiile in care capitalizarea acestei monede se ridica la 245 de miliarde de dolari.Ca o comparatie, dintre primii 10 investitori in aceasta criptomoneda, cel de pe locul 1 detine undeva la 25% din totalul celor zece, adica undeva la 1,25 de milioane de criptomonede Ethereum. De aici li se si trage numele de investitori-balena, potrivit Coin Telegraph In mod deloc surprinzator, patru din cei zece investitori-balena, au cumparat si mai mult Ethereum pe parcursul ultimului an.Daca ne aducem aminte, Tesla anunta in urma cu doua luni ca a investit in luna ianuarie 1,5 miliarde de dolari in Bitcoin. Iar dupa acest anunt, tot mai multe companii au inceput sa ia in considerare transformarea unei parti din rezerva de bani in criptomonede.Astfel ca, acestea au inceput sa-si diversifice portofoliile investitionale, multe orientandu-se catre Ethereum.Potrivit unui raport publicat de Coinbase , investitorii institutionali acum recunosc Ethereum ca fiind o active de valoare, la fel cum spuneau si despre Bitcoin.Si desi pare ca majoritatea criptomonedelor si consolidat imaginea de activ investitional demn de increderea institutiilor, adevarul este ca multe din companiile care sunt in Fortune 500 deja si-ai inceput investitiile pe Ethereum in urma cu un an. Printre aceste companii se numara IBM Microsoft , Amazon, Walmart si chiar JP Morgan Chase, care pana acum cateva luni critica piata criptomonedelor.