Ethereum a trecut de 4.000 de dolari... Si nu pare sa se opreasca

Pe de alta partea, pe termen scurt, evolutia fulminanta a Ethereum nu pare sa se opreasca prea curand. Criptomoneda a trecut de pragul psihologic de 4.000 de dolari, iar pe unele platform de tranzactionare precum Houbi sau Coinbase se vinde la peste 4.000 de dolari. In mod notabil, noul prag a fost depasit la numai o saptamana dupa ce a trecut de 3.000 de dolari.Potrivit Cryptovibes.com , Ethereum a reusit sa depaseasca Bank of America din punct de vedere al valorii, institutia financiara aflandu-se pe locul 28 in lume in acest clasament si pare ca se pregateste sa depaseasca si JP Morgan Chase. De asemenea, capitalizarea Ethereum a a intrecut ca valoare si gigantic precum Wal-Mart sau Johnson&Johnson.Se pare ca motivul pentru care a doua moneda digitala a crescut atat de mult este legat de interesul tot mai mare pe care investitorii institutionali in capata pentru aceasta. Potrivit CoinShares, pana la finele lui aprilie institutiile achizitionasera Ethereum de mai bine de 30 de milioane de dolari.Cu toate acestea, cei mai puternici catalizatori de la orizont sunt actualizarile majore de infrastructura ale retelei: ETH 2.0. EIP-1559 si EIP-1559. Ambele actualizari sunt programate sa fie incluse in update-ul "Londra". Interesant este ca acest update va avea o revizuire a structurii tarifelor ETH si se asteapta sa scada considerabil costurile cu gazele, facand, de asemenea, posibil ca Ethereum sa fie un activ mai deflationist.