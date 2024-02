Presedinta Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a facut publice ultimele detalii legate despre moneda digitala a bancii centrale (MDBC) pe care UE vrea sa o emita in urmatorii ani. Cu toate acestea, nu a dat nici un detaliu despre blockchain-ul pe care aceasta va functiona, astfel ca, redditorii au luat in considerare ca aceasta va folosi cel mai probabil sistemul celor de la Stellar Lumen.

O decizie mai ferma legata de proiectul unui euro digital, in care este implicata si Banca Nationala a Romaniei, va fi luata de abia la mijlocul acestui an. Crearea unei monede digitale a bancii central este o decizie surprinzatoare avand in vedere ca pozitia lui Lagarde a fost intotdeauna impotriva criptomonedelor.

Acesta nu si-a ascuns niciodata aprecierea pentru "stablecoins" sau monede digitale mult mai stabile decat majoritatea concurentelor virtuale precum Bitcoin, Ethereum, Cardano si multe altele. Sefa BCE a afirmat de curand ca decizia legata de aprobarea sau refuzul crearii unui euro digital sta in mainile Consiliului de Guvernare a BCE.

Bancile incep sa se teama de criptomonede

Trasand harta pentru moneda europeana digitala, Lagarde a anuntat ca va publica in curand o analiza dupa procesul de consultare public ace tocmai s-a incheiat. Presedinta BCE

estimeaza ca evaluarile ulterioare vor dura intre 6 luni si 1 an. In total, implementarea monedei digitale poate dura 4 ani.

"Pentru ca este un efort tehnic, precum si o schimbare fundamental, trebuie sa ne asiguram ca o facem corect. Le datoram europenilor acest lucru, mai ales ca au nevoie sa se simta in siguranta. Ei trebuie sa stie ca detin un echivalent garantat de o banca centrala a unei bancnote digitale cu acelasi nivel de securitate. Trebuie sa ne asiguram ca nu vom strica nici un sistem, ci il vom imbunatati", afirma Christine Lagarde.

Lagarde a subliniat ca "intermediarii" care depind de sistemul actual vor putea continua sa opereze cu institutiile actuale, liniile de credit si numerarul care "vor coexista" cu MDBC. Coloana vertebrala a proiectului este crearea unui sistem de plati imbunatatit "sigur si solid pentru europeni".

Euro digital pe blockchain-ul Stellar

In comunitatea Stellar, multi utilizatori au speculat cu privire la posibilitatea implementarii MDBC pe blockchain-ul Stellar Lumens. Un utilizator implicat in discutie a declarat ca institutia ar putea opta pentru aceasta optiune pentru a profita de avantajele unui "parteneriat public-privat".

"Nu vor distruge sistemul curent pentru a deveni din nou secret. Secretomania intregului sistem financiar actual este cea mai mare problema si principalul motiv pentru care nimeni nu mai are incredere in bancheri. Banii vor trebui sa fie de utilitate publica, care sa aiba increderea tuturor", spun ultilizatorii retelei de socializare Reddit.

Utilizatorii in favoarea acestei teze au subliniat ca Stellar Lumens indeplineste cerintele descrise de Lagarde: capacitatea de decontare a tranzactiilor, remiterea transfrontaliera si capacitatile de schimb valutar.

Comunitatea nu a reusit sa ajunga la un consens. Majoritatea utilizatorilor cred ca institutia bancara va opta pentru utilizarea unui blockchain privat construit special pentru a gazdui monede digitale ale bancilor centrale. Cu toate acestea, ei nu au exclus ca euro digital ar putea fi "interoperabil" cu alte MDBC-uri si ar putea fi chiar convertibil in criptomonede pe Lumens Stellar, Ethereum sau alte blockchain-uri.