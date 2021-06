Americanii isi pot investi banii din fondul de pensii in criptomonede

Fonduri in valoare de 1,7 miliarde de dolari

Furnizorul de pensii, care deserveste in principal intreprinderile mici si mijlocii, lucreaza pentru a oferi expunere la peste 50 de criptomonede intr-un produs numit Alt 401 (k).Cofondatorul si directorul de investitii al companiei, David Ramirez, a recunoscut ingrijorarile cu privire la oferirea de produse criptografice in portofolii de pensii datorita volatilitatii acestora, dar a sustinut ca cetatenii americani vor fi in "dezavantaj" daca nu li se ofera optiunea de a accesa activele criptografice. in planurile lor de pensionare."Americanul mediu ar putea avea un dezavantaj structural in raport cu institutiile mari si cu indivizii cu valoare neta ridicata si pur si simplu nu credem ca este corect", citat de Coin Telegraph.ForUsAll gestioneaza 1,7 miliarde de dolari in active, ceea ce reprezinta o mica parte din piata de 22 de trilioane de dolari pe care o insumeaza conturile de pensionare din SUA.In Statele Unite, un plan 401K este un cont de pensie cu contributii definite sponsorizat de angajator, definit in subsectiunea 401 din Codul Veniturilor Interne.Firmele de investitii institutionale mai mari, precum Fidelity Investments si Charles Schwab, nu permit clientilor sa cumpere sau sa vanda direct criptomonede in conturi impozabile sau conturi individuale de pensionare. Cu toate acestea, ei pot achizitiona actiuni in trusturi care investesc in active criptate de la companii precum Grayscale Investments.O firma care permite achizitionarea directa de active criptografice si aur pentru planurile de pensionare este BitcoinIRA, care a fost fondata in 2016."ForUsAll si Coinbase nu ar face acest lucru daca nu ar exista o piata. Exista oameni care doresc acest lucru cu aceste tipuri de fonduri. Si vor sa aiba acces la lucruri noi si incitante cu fondurile lor de pensionare", a declarat Chris Kline, cofondator si director operational la BitcoinIRA.