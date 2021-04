Insula din Caraibe unde poti plati totul cu Bitcoin

One Bequia, un complex rezidential in care sunt construite 39 de vile de lux, va accepta Bitcoin ca plata la achizitia de proprietati.Insa nu doar o casa vei putea sa iti cumperi pe aceasta insula folosind moneda virtuala, ci si produsele esentiale, precum alimente sau haine, si totodata vei putea plati cu Bitcoin si la restaurante, cinematografe si cafenele."Nu este un truc. Este raspunsul la provocarile reale cu care se confrunta comunitatile insulare, taiate tot mai mult de la facilitatile bancare obisnuite", a declarat Storm Gonsalves, proprietarul complexului rezidential One Bequia."Locuitorilor tarilor insulare mici le este din ce in ce mai greu sa trimita si sa primeasca bani la nivel international, din cauza actiunilor luate de marile banci internationale pentru a reduce riscurile", a mai spus Gonsalves, potrivit stirileprotv.ro.