Lupul de pe Wall Street vede Bitcoin undeva la 100.000 de dolari. Cunoscutul broker si-a schimbat radical viziunea

Diluarea actiunilor

"Oferta limitata"

CITESTE SI:

Potrivit unui interviu pe care acesta l-a acordat pentru revista Fortune, in care vorbeste si despre cresterea actiunilor GameStop alimentata de "armata maimutelor" de pe Reddit, Belford a comparat criptomoneda cu actiunile.Astfel ca, spre deosebire de actiuni, Bitcoin are un numar fix de unitati (n.r. - 21 de milioane), iar acest lucru este vazut ca un mare avantaj, spre deosebire de actiuni, unde o companie daca vede ca pretul este prea mare poate printa actiuni, metoda prin care dilueaza valoarea companiei.Si daca in cazul actiunilor, se dilueaza valoarea companiei, nu acelasi lucru se poate spune si despre Bitcoin pentru ca, asa cum spuneam mai sus, Bitcoin nu are disponibile decat 21 de milioane de unitati, iar ultima criptomoneda ce va fi minata, va fi "scoasa" la lumina in 2140.In conditiile in care oferta este limitata (pana in momentul de fata fiind minate peste 18 milioane de Bitcoin) diluarea criptomonedei nu este posibila. Mai mult, pentru a controla inflatia de Bitcoin, o data la fiecare 4 ani se injumatateste cantitatea de Bitcoin care poate fi minata.Procesul de extragere a Bitcoinului recompenseaza minerii cu o bucata de Bitcoin dupa verificarea cu succes a unui bloc. Acest proces se adapteaza in timp. Cand s-a lansat prima data Bitcoin, recompensa a fost de 50 de Bitcoin. In 2012, s-a redus la jumatate la 25 Bitcoin. In 2016, s-a redus la jumatate la 12,5 Bitcoin. Incepand cu februarie 2021, minerii castiga 6,25 bitcoin pentru fiecare bloc nou extras - egal cu aproximativ 350.000 dolari (in prezent).Acest lucru reduce efectiv rata inflatiei Bitcoin in jumatate la fiecare patru ani.Cand a fost intrebat de ce si-a schimbat viziunea legat de Bitcoin, de la a paria impotriva lui la a merge pe cresterea valorii, Belford a punctat faptul ca numarul fix al unitatilor este critic in acest demers.In 2018, cand pretul Bitcoin a scazut dramatic de la nivelul record de 20.000 de dolari, Belford afirma ca Bitcoin este o escrocherie. Lupul de pe Wall Street spunea ca "tot ce tine de Bitcoin este o prostie, iar copiii care investesc in criptomoneda au fost spalati pe creier". Acesta mai afirma ca totul se va evapora ca un miraj.Brokerul a petrecut un an si 10 luni in inchisoare pentru ca derula escrocherii de tip "pump and dumb" care i-a facut pe investitori sa piarda 200 de milioane de dolari. Apoi a scris cartea "Lupul de pe Wall Street" care s-a materializat intr-un film in 2013.