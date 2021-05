Metode de plata in mediul online si avantajele varietatii de metode de plata

Taxe de livrare mult prea mari. In majoritatea cazurilor, taxele sunt afisate adesea la finalul tranzactiei. 36% dintre consumatori vor abandina cumparaturile online daca transportul pentru produsele respective nu va fi gratuit.

Procesul de achizitie dureaza mult prea mult. 37% dintre cumparatori nu vor finaliza comanda online din cauza procesului indelungat.

Securitatea procescului de achizitie si a platii online. Exista tipuri de clienta neincrezatori care pot sa abandoneze cumparaturile deoarece sistemul de plata online nu pare a fi unul de incredere.

Erori tehnice. Frecvent se intampla ca anumite comenzi plasate in online sa nu fie inregistrate de catre sistem si astfel sa nu fie procesate de catre retailer.

Optiunile de plata au fost insuficiente sau nu au fost compatibile cu metodele de plata ale posibilului client.

Plati EFTPOS - aceasta metoda permite clientilor sa plateasca direct in contul bancar prin intermediul unui card bancar, card de credit sau card de debit.

Plati cu cardul de credit si cu cardul de debit - un card de credit permite clientilor sa plateasca bunuri si servicii prin crearea unei datorii cu un furnizor de carduri de credit. Cardurile de debit deduc suma vanzarii din contul bancar al unui client.

Plati prin debit direct - pentru a deveni utilizator de debit direct, veti avea nevoie de o afacere stabilita. Platile directe sunt rapide, dar este necesar sa fiti la curent cu taxele pentru procesarea platilor cu debit direct.

Plati online (Paypal) - platile online permit clientilor sa plateasca bunurile si serviciile prin intermediul site-ului web. Platile pot fi automate si convenabile. Asigurati-va ca utilizati criptarea pentru trimiterea informatiilor de plata si pentru a va proteja clientii de infractorii cibernetici.

Apple, Google si Samsung Pay ofera toate optiuni de plata prin dispozitive care au sistemele de operare pe ele. Telefoanele iPhone si Android au capacitatea de a conecta metodele de plata la majoritatea furnizorilor de carduri de credit si de debit. Un dispozitiv numit cititor de cititori de plati fara contact accepta conexiuni de pe dispozitivele clientului si initiaza tranzactia.

Cec - plata prin cec devine din ce in ce mai putin frecventa acum, deoarece avem metode de plata electronice. Cecurile necesita o mai mare manipulare pentru procesare si pot atrage taxe.

Carduri cadou si vouchere - acestea pot creste vanzarile in ocazii speciale. De asemenea, va pot ajuta sa va promovati marca si sa atrageti clienti noi.

Bitcoin si monede digitale - monedele digitale sunt similare cu banii. Folositi-le pentru a cumpara si vinde bunuri si servicii pe pietele de schimb. Companiile nu trebuie sa accepte moneda digitala ca plata, deoarece nu este curs legal. Valoarea monedei digitale se poate schimba mai repede decat moneda traditionala.

Unul dintre motivele pentru care clientii ajung sa abanzoneze procesul de achizitionare al produselor poate fi reprezentat si de metodele de plata pe care magazinul online sau site-ul respectiv le pune la dispozitia acestora.Dezvoltarea e-commerce-ului ofera nenumarate beneficii retailerilor care isi promoveaza produsele prin intermediul internetului si care reusesc sa atraga cumparatori de pe intreg mapamondul. Insa, aceasta evolutie poate aduce si o serie de probleme cu care se pot confrunta companiile, una dintre acestea fiind comportamentul online al utilizatorilor.Factorii principale care ii determina pe utilizatori sa renunte la procesul de achizitie sunt:Pentru a opera un site de comert electronic complet functional, trebuie sa puteti accepta plati de la clienti. Totusi, exista o multime de optiuni diferite pentru acceptarea platilor online . Indiferent daca aveti o platforma de comert electronic existenta sau daca incepeti un site de comert electronic de la zero, gateway-ul de plata trebuie sa fie o prioritate si trebuie sa aveti la dispozitie optiuni care sa fie atragatoare pentru toti clientii pentru ca lumea are preferinte diferite.Un gateway de plata permite unui comerciant sa depaseasca limitarile geografice in ceea ce priveste audienta si sa creasca veniturile din capacitatile suplimentare aduse de aceste sisteme.Deoarece popularitatea comertului electronic a crescut foarte mult in ultimii ani, avantajele platilor digitale nu au fost niciodata atat de atragatoare pentru comercianti. A putea accepta plati online a devenit o conditie prealabila pentru companiile mari si mici si, odata cu aceasta, importanta sistemelor de plati electronice a devenit mult mai relevanta.Prin urmare, ar trebui sa luati in considerare adaugarea mai multor metode de plata pe site, pentru a putea satisfice o gama cat mai mare de clienti. Avantajele procesarii platilor online sunt numeroase. Inclusiv implementarea mai multor metode de plata pentru cazinouri online poate duce la cresterea veniturilor si a satisfactiei clientilor. De exemplu, 888Casino are multe metode de plata si asta permite cazinoului sa se asigure ca jucatorii lor sunt confortabili cu optiunile de plata.In calitate de retailer care utilizeaza e-commerce-ul pentru afacerea sa, oferta este disponibila nu doar pentru cetatenii statului de care site-ul apartine. Aproximativ 56% dintre cumparatorii online prefera cumparaturile transfrontaliere si, prin urmare, unul dintre principalele avantaje ale platilor digitale este posibilitatea de a va extinde afacerea si, prin urmare, de a creste vanzarile produselor sau serviciilor oferite.Platile online au costuri reduse pentru tranzactii, in comparatie cu metodele de plata clasice, in care cumparatorul trebuie sa viziteze un magazin si sa plateasca acolo sau. Platile online au loc intr-un mediu mult mai automatizat, iar acest lucru se traduce prin costurile reduse de tranzactie. Astfel, comerciantii sunt capabili sa infiinteze sisteme de plati, adesea fara costuri initiale, si ulterior sa plateasca taxe de tranzactie reduse ori de cate ori o vanzare este inregistrata pe site-ul lor. Securitate sistemului de plata online prezinta riscuri financiare mai mici pentru comerciant, in comparatie cu metodele traditionale, in care vanzatorul poate fi nevoit sa verifice integritatea platii in numerar.Avand in vedere rapiditatea cu care tranzactiile se incheie online, unul dintre avantajele procesarii platilor online este ca banii cumparatorului sunt plasati instantaneu in contul canzatorului. Poate dura doar doua sau trei zile pentru ca platile online sa fie compensate, ceea ce ofera comerciantilor un control mai bun asupra finantelor lor. Mai mult, platile online tind sa fie mai strict reglementate.Prin intermediul platilor online, sunt disponibile mai multe canale de marketing si distributie. Daca sunteti in masura sa acceptati plati online, puteti sa va dedicati vanzarile in domeniul afiliat si sa solicitati altor site-uri web si lideri de opinie online sa va prezinte produsele si serviciile cu optiuni complete de plata online disponibile.Exista multe metode de plata online. Cele mai populare metode pe care ar trebui sa le considerati acceptate sunt Apple Pay, Google Pay, Paypal si Amazon Payment.Succesul afacerii online depinde de vanzari. O combinatie a cat mai multor optiuni disponibile va va ajuta sa pastrati clientii pe site sau in magazinul online deoarece acestia pot plati cum doresc. Daca nu oferiti un serviciu, posibilitatea de a pierde acel client este mare.In timp ce metodele populare sunt bune, multe altele folosesc aceeasi tehnologie, ceea ce le face sa merite sa fie investigate si ele. Cu toate acestea, este important sa intelegeti mai intai cativa termeni si sa intelegeti cum sunt furnizate, procesate si accesate aceste metode de plata atunci cand decideti ce optiuni sa furnizati, astfel incat sa puteti lua decizii mai informate.